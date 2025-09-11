“Con las patas vacías”: así fue la reacción de un perrito al no recibir su premio

Los pup cups, también conocidos como puppuccinos, son porciones de crema batida que algunos cafés ofrecen a los perros cuando sus dueños compran café. Foto: @gakriventures

Un perrito llamado Gakri se volvió sensación en TikTok después de que un video mostrara su desilusión al no recibir su esperada “pup cup” durante una visita con su dueña a Starbucks.

En la grabación, que supera las 600.000 reproducciones, el perro aparece sentado en el asiento trasero del carro, de espaldas y con la cabeza baja, negándose a mirarla. La escena fue acompañada con un audio viral que decía: “¡Bebé, estaban demasiado ocupados para darte un pup cup! Lo siento”.

Los pup cups, también conocidos como puppuccinos, son porciones de crema batida que algunos cafés ofrecen a los perros cuando sus dueños compran café.

La publicación, compartida desde la cuenta @gakriventures, obtuvo más de 57.000 “me gusta” y numerosos comentarios que reclamaban un premio para el peludo. “Nadie está tan ocupado para negarle un pup cup a ese bebé”, escribió un usuario, mientras otro pidió: “¡Denle uno ya mismo!”.

Ante la avalancha de apoyo, su dueña publicó un segundo video donde mostró que Gakri finalmente recibió un helado para perros de mantequilla de maní y calabaza, el cual disfrutó sin reservas.

