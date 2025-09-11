No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

“Con las patas vacías”: así fue la reacción de un perrito al no recibir su premio

En la grabación, Gakri permanece sentado en la parte trasera del vehículo, con la cabeza agachada y sin querer cruzar miradas con su dueña.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
11 de septiembre de 2025 - 06:20 p. m.
Los pup cups, también conocidos como puppuccinos, son porciones de crema batida que algunos cafés ofrecen a los perros cuando sus dueños compran café.
Los pup cups, también conocidos como puppuccinos, son porciones de crema batida que algunos cafés ofrecen a los perros cuando sus dueños compran café.
Foto: @gakriventures
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un perrito llamado Gakri se volvió sensación en TikTok después de que un video mostrara su desilusión al no recibir su esperada “pup cup” durante una visita con su dueña a Starbucks.

En la grabación, que supera las 600.000 reproducciones, el perro aparece sentado en el asiento trasero del carro, de espaldas y con la cabeza baja, negándose a mirarla. La escena fue acompañada con un audio viral que decía: “¡Bebé, estaban demasiado ocupados para darte un pup cup! Lo siento”.

Vínculos relacionados

¿Cómo puedo saber si mi gato está sufriendo por la vejez?
“Cambió mi vida después de perder a mis dos perros”: la historia de Miel
Prográmese para el Animal Fest Cartagena 2025: fechas y actividades

Los pup cups, también conocidos como puppuccinos, son porciones de crema batida que algunos cafés ofrecen a los perros cuando sus dueños compran café.

La publicación, compartida desde la cuenta @gakriventures, obtuvo más de 57.000 “me gusta” y numerosos comentarios que reclamaban un premio para el peludo. “Nadie está tan ocupado para negarle un pup cup a ese bebé”, escribió un usuario, mientras otro pidió: “¡Denle uno ya mismo!”.

Ante la avalancha de apoyo, su dueña publicó un segundo video donde mostró que Gakri finalmente recibió un helado para perros de mantequilla de maní y calabaza, el cual disfrutó sin reservas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Starbucks

Pup cup

Tiktok

Viral

Video

Peludo

Dueña

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar