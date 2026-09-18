La norma articula una mayor coordinación entre los cuerpos de emergencia y las autoridades de salud y bienestar animal. En este esquema,…

El Gobierno de Portugal ha dado un paso decisivo en la gestión de emergencias al sancionar la Ley N.º 38/2026, la cual incorpora de manera oficial la búsqueda, el rescate y la asistencia a animales dentro de la normativa nacional de Protección Civil. La medida establece actuaciones específicas para garantizar la atención de la fauna en escenarios de incendios, inundaciones, accidentes y otras contingencias.

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Este es el país que cambió sus leyes para salvar a los animales en incendios e inundaciones

La norma articula una mayor coordinación entre los cuerpos de emergencia y las autoridades de salud y bienestar animal. En este esquema, la Dirección General de Alimentación y Veterinaria asume un rol técnico clave para definir los protocolos de actuación y asistencia en terreno. El propósito central radica en consolidar una respuesta rápida y estructurada cuando un desastre amenace de forma simultánea a las personas y a los animales.

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Entre sus puntos más relevantes, la legislación contempla:

Inclusión profesional: integración formal de representantes del sector veterinario en la formulación y ejecución de los planes de protección civil.

integración formal de representantes del sector veterinario en la formulación y ejecución de los planes de protección civil. Infraestructura de acogida: creación de zonas centralizadas dotadas con recursos para el alojamiento temporal, clasificación y atención médica de los ejemplares rescatados.

Las autoridades veterinarias lusas han recibido la medida favorablemente, destacándola como un reconocimiento fundamental de la fauna dentro de la gestión integral de crisis. La aprobación de este marco legal responde a los recientes incendios forestales en territorio portugués, los cuales pusieron en riesgo a miles de animales silvestres y de explotaciones ganaderas. Este avance normativo coincide con las demandas del sector veterinario en países vecinos como España, donde se continúa reclamando la implementación de protocolos unificados para el rescate animal en catástrofes.

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