 

Publicidad

Este es el país que cambió sus leyes para salvar a los animales en incendios e inundaciones

Detrás de cada evacuación por incendio o inundación hay miles de mascotas y ganado abandonados a su suerte, pero esta realidad acaba de dar un giro definitivo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
18 de septiembre de 2026 – 02:00 p. m.
FOTODELDÍA AME1763. LA SERENA (CHILE), 21/07/2026.- Un bombero rescata a un perro en una zonas afectada por el desborde de la quebrada Santa Gracia en el sector El Islón este martes, en La Serena (Chile). Las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso, en el centro del país, y la extensión de la suspensión de clases en la zona ante el riesgo de desborde del río Aconcagua, anunció el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). EFE/ Hernán Contreras
La aprobación de este marco legal responde a los recientes incendios forestales en territorio portugués, los cuales pusieron en riesgo a miles de animales silvestres y de explotaciones ganaderas. EFE/ Hernán Contreras
Foto: EFE - HERNÁN CONTRERAS

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El Gobierno de Portugal ha dado un paso decisivo en la gestión de emergencias al sancionar la Ley N.º 38/2026, la cual incorpora de manera oficial la búsqueda, el rescate y la asistencia a animales dentro de la normativa nacional de Protección Civil. La medida establece actuaciones específicas para garantizar la atención de la fauna en escenarios de incendios, inundaciones, accidentes y otras contingencias.

La norma articula una mayor coordinación entre los cuerpos de emergencia y las autoridades de salud y bienestar animal. En este esquema, la Dirección General de Alimentación y Veterinaria asume un rol técnico clave para definir los protocolos de actuación y asistencia en terreno. El propósito central radica en consolidar una respuesta rápida y estructurada cuando un desastre amenace de forma simultánea a las personas y a los animales.

Entre sus puntos más relevantes, la legislación contempla:

  • Inclusión profesional: integración formal de representantes del sector veterinario en la formulación y ejecución de los planes de protección civil.
  • Infraestructura de acogida: creación de zonas centralizadas dotadas con recursos para el alojamiento temporal, clasificación y atención médica de los ejemplares rescatados.

Las autoridades veterinarias lusas han recibido la medida favorablemente, destacándola como un reconocimiento fundamental de la fauna dentro de la gestión integral de crisis. La aprobación de este marco legal responde a los recientes incendios forestales en territorio portugués, los cuales pusieron en riesgo a miles de animales silvestres y de explotaciones ganaderas. Este avance normativo coincide con las demandas del sector veterinario en países vecinos como España, donde se continúa reclamando la implementación de protocolos unificados para el rescate animal en catástrofes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Animales

desastres

El Espectador

Estilo de Vida

Gatos

incendios

Inundaciones

La Red Zoocial

Mascotas

Naturaleza

Noticias hoy

Perros
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido