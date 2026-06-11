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El uso diario dejó sin olla a fundación que alimenta animales rescatados: buscan voluntarios

La organización busca 41 personas dispuestas a aportar $10.000 para comprar una olla y garantizar la alimentación de los animales bajo su cuidado.

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11 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
El desgaste por el uso constante provocó daños en la olla utilizada por la fundación para preparar la sopa que complementa la alimentación.
El desgaste por el uso constante provocó daños en la olla utilizada por la fundación para preparar la sopa que complementa la alimentación.
Foto: Fundación Dejando Huella
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La Fundación Dejando Huella hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad tras presentar un inconveniente con la olla que utilizan diariamente para preparar la sopa que complementa la alimentación de los animales bajo su cuidado.

Según informó la organización, durante la preparación de los alimentos se detectó una fuga de agua en el recipiente debido al desgaste ocasionado por el uso constante.

Aunque la olla fue enviada a reparación, el daño reapareció, por lo que se hace necesaria la compra de una nueva en el menor tiempo posible.

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La fundación destacó que la sopa es un alimento fundamental para los animales, quienes están acostumbrados a recibirla todos los días como parte de su rutina nutricional. Por esta razón, la situación representa una preocupación para su bienestar.

Tras realizar varias cotizaciones, la organización encontró una olla con un valor de 410.000 pesos, por lo que inició una campaña para reunir el monto requerido a través de aportes voluntarios.

La meta es contar con el apoyo de 41 personas que donen 10.000 pesos cada una, lo que permitirá adquirir el implemento y garantizar la continuidad en la preparación de los alimentos.

La Fundación Dejando Huella informó que, una vez se complete la recolección de los recursos, realizará la compra y compartirá públicamente la respectiva evidencia.

Las personas interesadas en brindar su apoyo pueden comunicarse al 310 805 1499.

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