Este país busca voluntarios para rescatar pingüinos varados en sus playas

Cada año durante los meses de verano, las costas del sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, se convierten en un punto crítico para cientos de pingüinos de Magallanes que enfrentan dificultades durante su primera migración.

Ante este escenario, la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo (ERFAM) abrió su convocatoria de voluntariado 2026 para asistir a estos animales que llegan varados a las playas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La ERFAM (@erfam.estacionderescate) es uno de los pocos centros especializados en rescate de fauna marina de la provincia de Buenos Aires y funciona en Puerto Galván, en la ciudad de Bahía Blanca. Todos los años, entre febrero y abril, e incluso hasta mayo, el equipo enfrenta su etapa más intensa de trabajo, pues coincide con el paso migratorio de los pingüinos de Magallanes.

Según informó la propia organización a través de sus canales oficiales, en este período numerosos ejemplares juveniles, de apenas unos meses de vida, aparecen en playas como Pehuén Co, Monte Hermoso, Marisol o Reta tras quedar sin fuerzas para continuar su viaje hacia el norte.

De acuerdo con la Estación de Rescate, estos pingüinos provienen de colonias ubicadas en el sur del país, como Punta Tombo, y durante su primera migración hacia aguas brasileñas pueden verse afectados por múltiples factores. La falta de experiencia para alimentarse, la menor disponibilidad de peces asociada a la sobrepesca y las condiciones del mar hacen que muchos queden exhaustos. Como consecuencia, terminan siendo arrastrados por las corrientes hasta la costa, en cuadros de desnutrición, deshidratación e hipotermia.

El voluntariado que propone la ERFAM está enfocado especialmente en esta temporada alta, cuando la cantidad de animales que requieren asistencia aumenta de forma considerable. Además de pingüinos, durante el verano también pueden ingresar al centro otras especies, como tortugas marinas que quedan atrapadas en redes de pesca, así como aves costeras que habitan la zona durante todo el año, entre ellas gaviotas, garzas y biguás.

Las personas que se sumen como voluntarias participan en tareas clave para la recuperación de los animales. Entre ellas se encuentran la alimentación asistida, el mantenimiento de la higiene del predio (fundamental para prevenir la transmisión de infecciones) y, en algunos casos, la colaboración en operativos de rescate. Estas labores permiten que los animales estabilicen su estado de salud y, una vez recuperados, puedan ser reinsertados en su hábitat natural.

De acuerdo con la información publicada por la ERFAM, el voluntariado se extiende generalmente desde la llegada de los primeros pingüinos, en febrero, hasta que aquellos que logran recuperarse pueden ser devueltos al mar, entre abril y mayo. Por la dinámica del trabajo y la constancia que requiere el cuidado de la fauna, la convocatoria está orientada principalmente a personas que residan en la zona.

Se espera que quienes participen puedan comprometerse a cumplir al menos una jornada completa por semana, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. La organización aclaró que no cuenta con recursos para cubrir traslados ni hospedaje.

En cuanto a los requisitos, el único excluyente es ser mayor de 18 años. No se solicita formación previa en biología, veterinaria ni en áreas afines. “Lo más importante es tener ganas y compromiso”, señaló la Estación de Rescate.

La organización también advirtió que, si el número de personas inscriptas es reducido, eventualmente podría requerirse algún día adicional de colaboración, aunque en general una jornada semanal resulta suficiente.

La inscripción al voluntariado se realiza mediante un formulario en línea, disponible a través de las redes sociales oficiales de la ERFAM. Desde la organización destacaron que cada mano que se suma marca una diferencia concreta en la posibilidad de supervivencia de los pingüinos y otras especies marinas afectadas.

