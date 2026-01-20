Runner, la perrita callejera que corrió una maratón: fue rescatada y ahora busca un hogar

Tras completar los 42 kilómetros, la historia de Runner se volvió viral y activó un rescate que hoy le abre la puerta a una nueva vida. Foto: @medioambientenl

Una perrita en condición de calle sorprendió a corredores y espectadores al completar los 42 kilómetros de una maratón realizada en Monterrey, Nuevo León, México. Tras difundirse los videos de la perrita corriendo junto a los participantes y volverse viral en redes sociales, su vida dio un giro inesperado.

El hecho ocurrió en el Parque Fundidora, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, donde la perrita apareció durante la competencia y acompañó a los maratonistas a lo largo de todo el recorrido. Las imágenes del momento se compartieron rápidamente en plataformas digitales, despertando la curiosidad y la preocupación de cientos de personas que se preguntaban por su estado de salud y su paradero.

Luego de que la historia cobrara relevancia, personal del Parque Fundidora logró localizar a la perrita dentro de las instalaciones y activó los protocolos correspondientes. De acuerdo con información oficial del parque, el animal fue resguardado y recibió atención inicial, alimento, agua y paseos. Además, mostró un comportamiento dócil, amigable y lleno de energía, cualidades que explican cómo logró completar una prueba física tan exigente.

Posteriormente, el parque coordinó su entrega a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, entidad que asumió su custodia para iniciar el proceso formal de valoración médica y adopción responsable. “Gracias a la pronta actuación y a la coordinación interinstitucional, hoy la perrita maratonista se encuentra bajo nuestro resguardo para garantizar su protección, cuidado y un futuro digno”, informó la Secretaría a través de sus canales oficiales.

La perrita, a quien de manera provisional han llamado Runner, fue trasladada al Centro Estatal de Atención Animal, donde un equipo veterinario le practicó los estudios correspondientes. Según explicó el médico veterinario Aldo de la Garza, director del centro, Runner fue vacunada y desparasitada, y se le diagnosticó un tumor venéreo transmisible (TVT), por lo que actualmente recibe tratamiento de quimioterapia especializada. El pronóstico es favorable y se prevé que requiera uno o dos tratamientos adicionales, espaciados por varias semanas.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que Runner se encuentra estable, bajo observación constante y recibiendo cuidados diarios, paseos y atención integral. “Vamos paso a paso, pero confiamos en que pronto podrá integrarse a una nueva familia”, indicaron.

Tanto el Parque Fundidora como la Secretaría destacaron que este caso refleja la importancia del trabajo conjunto y el compromiso institucional con el bienestar animal. “Aquí vamos a cuidarla, atenderla y prepararla para que pronto encuentre un hogar lleno de amor. En Nuevo León creemos en el bienestar animal y en la adopción responsable como el mejor camino. Historias como esta nos recuerdan que sí se puede hacer la diferencia”, indicó la Secretaría de Medio Ambiente en su cuenta de Instagram.

Mientras continúa su recuperación, Runner ya se ha ganado un lugar especial en el corazón de la comunidad y varias personas esperan el momento en que esté lista, para postularse y convertirse en su familia definitiva.

