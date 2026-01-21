Plataforma convierte “clics” en ayuda para animales vulnerables en Colombia: así funciona

Uno de los rescates que ha llevado a cabo Click4Pet es el de Chanel, una perrita encontrada en situación de calle en Cartagena. Foto: @clickforpet

En una era digital donde las personas usan gran parte de su tiempo consumiendo contenido en redes sociales, Click4Pet propone una alternativa solidaria. Esta organización sin ánimo de lucro utiliza la tecnología como una herramienta de ayuda real para los animales más vulnerables de Colombia, transformando “clics” en alimento, atención veterinaria y una nueva oportunidad de vida para perros y gatos en situación de abandono, sin que las personas tengan que donar dinero.

Según explica la fundación en sus redes sociales y página web (@clickforpet), la iniciativa parte de una idea clara: “darle propósito al tiempo que las personas pasan en plataformas digitales, transformándolo en clics conscientes y con impacto social”. A través de su sistema, cada interacción activa un aporte económico realizado por empresas patrocinadoras, destinado directamente al rescate y cuidado de animales abandonados.

Click4Pet define su labor como un puente entre la solidaridad ciudadana y el sector privado. “Somos una fundación sin ánimo de lucro donde, a través de la tecnología, motivamos a las personas a tomar un minuto del tiempo que gastan en redes para salvar animales que están abandonados”.

¿Cómo funciona la plataforma?

El proceso está diseñado para ser simple, rápido y gratuito. Las personas interesadas deben registrarse en www.click4pet.org o descargar la aplicación disponible para iOS y Android. Una vez dentro, el usuario hace clic en la opción “Dona aquí”. Para que la donación sea válida, debe visualizar un anuncio de al menos 10 segundos. Este paso permite que la empresa patrocinadora active el aporte económico correspondiente.

Cada clic suma a un “contador solidario” que refleja el impacto colectivo de la comunidad. Además, el usuario recibe cupones, regalos o beneficios, puede invitar a amigos mediante un código de referido y acumular puntos que luego pueden canjearse por productos, rifas, descuentos o experiencias. Entre más se comparte, más causas se ayudan y más beneficios se reciben.

Entre los beneficios para los usuarios se incluyen la posibilidad de donar sin dinero, acceder a cupones de marcas aliadas, recibir regalos sorpresa, obtener recompensas por invitar amigos y canjear puntos por distintos incentivos. Todo el proceso, recalca la organización, busca demostrar que ayudar no tiene por qué ser complicado.

Uno de los rescates que ha llevado a cabo Click4Pet es el de Chanel, una perrita encontrada en Cartagena. Según la fundación, Chanel vivía en la calle, sin cuidados ni protección. Tras ser rescatada, fue atendida por una veterinaria aliada para iniciar su proceso de recuperación y, eventualmente, estar lista para una adopción responsable.

“Con solo un clic, tu ayuda se convierte en atención médica, alimento y una nueva oportunidad de vida para Chanel”, señala Click4Pet en una de sus publicaciones.

Según la ultima actualización, Chanel continúa en recuperación y, aunque ha recibido apoyo, aún necesita tratamientos, cuidados especiales y seguimiento veterinario. Cada consulta, medicamento y día de hospitalización implica un esfuerzo adicional, por lo que la organización insiste en la importancia de sumar más clics y más personas a su causa.

“Chanel no necesita dinero directamente, necesita clics que se transformen en comida, cuidados y una oportunidad para dejar la calle. Un clic puede cambiar su historia”, se lee en la publicación.

Así se realiza un rescate

Click4Pet también explica cómo funciona su protocolo de rescate. Primero, el caso llega a la fundación. Luego una veterinaria aliada evalúa las necesidades del animal y define el plan de atención. Posteriormente, el animal es trasladado a una clínica donde recibe el tratamiento necesario. Tras su recuperación, pasa a un hogar de paso y, finalmente, su historia se difunde en redes sociales para encontrarle una familia definitiva.

“Cada rescate es una historia de esperanza”, afirma la fundación, que espera lanzar muy pronto nuevos casos para que más personas puedan sumarse.

