Este sábado en Mundo Aventura: adopte y cambie la vida de un animal sin hogar

Astra Milagros busca una familia que le brinde tranquilidad y cariño. Foto: IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizará este sábado 8 de noviembre una jornada de adopción en el parque Mundo Aventura, donde cerca de 40 perros y gatos estarán en busca de un hogar. La actividad se desarrollará desde las 11:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la carrera 71D #1-14, sector de la Plaza de las Américas, en la localidad de Kennedy.

Bajo el lema “¡Adopta, una aventura en Mundo Aventura!”, el IDPYBA reafirma su compromiso con la promoción de la adopción responsable y la consolidación de la familia inter especie, en la que los animales son reconocidos como parte fundamental del hogar.

Durante la jornada, los visitantes podrán conocer a los animales que hacen parte de los programas de protección del Instituto, recibir orientación profesional sobre el proceso de adopción y las responsabilidades que implica integrar un nuevo miembro a la familia. Además, dos emprendimientos aliados del IDPYBA ofrecerán productos y servicios orientados al bienestar y cuidado animal.

La protagonista del evento será Astra Milagros, una perrita rescatada por el equipo de Urgencias Veterinarias del Instituto, que lleva más de seis años esperando un hogar. Tras un largo proceso de recuperación, Astra se ha destacado por su carácter tranquilo y afectuoso, convirtiéndose en símbolo de esperanza y perseverancia.

El IDPYBA recordó que quienes deseen adoptar deben presentar fotocopia de la cédula y de un servicio público, llevar pechera y traílla en caso de perros (bozal para los de manejo especial) o guacal si se trata de gatos. También se recomienda tener fotos y videos del lugar donde vivirá el animal.

Se debe tener en cuenta que no está permitido el ingreso de mascotas al parque; únicamente participarán los animales en adopción. Una vez finalizado el proceso, los adoptantes deberán salir del recinto directamente con su nuevo compañero. El parqueadero estará disponible según el aforo, con una tarifa general de $14.900.

Con esta actividad, el IDPYBA busca fortalecer la cultura de respeto hacia los seres sintientes y recordar que “adoptar es amar sin condiciones”, una oportunidad para transformar vidas y construir una ciudad más empática con todos sus habitantes.

¡Esta es una súper invitación de @AleGiraldoP para este sábado 8 de noviembre!🐶😽



📍 Parque Mundo Aventura

🕓 11 a.m. 4 p.m.

* * ENTRADA LIBRE * *



Adoptar es amar sin condiciones.🐾 @Corparques_MA pic.twitter.com/HqDtNPsxBz — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) November 6, 2025

