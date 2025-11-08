Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Este sábado en Mundo Aventura: adopte y cambie la vida de un animal sin hogar

La protagonista será Astra Milagros, una perrita rescatada que lleva más de seis años esperando una familia.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
08 de noviembre de 2025 - 03:30 p. m.
Astra Milagros busca una familia que le brinde tranquilidad y cariño.
Astra Milagros busca una familia que le brinde tranquilidad y cariño.
Foto: IDPYBA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizará este sábado 8 de noviembre una jornada de adopción en el parque Mundo Aventura, donde cerca de 40 perros y gatos estarán en busca de un hogar. La actividad se desarrollará desde las 11:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la carrera 71D #1-14, sector de la Plaza de las Américas, en la localidad de Kennedy.

Bajo el lema “¡Adopta, una aventura en Mundo Aventura!”, el IDPYBA reafirma su compromiso con la promoción de la adopción responsable y la consolidación de la familia inter especie, en la que los animales son reconocidos como parte fundamental del hogar.

Vínculos relacionados

Abandonan a su gato de 14 años tras mudarse, su destino cambió gracias a las redes
Niña sorprende a sus compañeros al llevar dos gatitos en su mochila: así lo hizo
Ocho cosas que puede hacer para que un gato perdido regrese a casa

Durante la jornada, los visitantes podrán conocer a los animales que hacen parte de los programas de protección del Instituto, recibir orientación profesional sobre el proceso de adopción y las responsabilidades que implica integrar un nuevo miembro a la familia. Además, dos emprendimientos aliados del IDPYBA ofrecerán productos y servicios orientados al bienestar y cuidado animal.

La protagonista del evento será Astra Milagros, una perrita rescatada por el equipo de Urgencias Veterinarias del Instituto, que lleva más de seis años esperando un hogar. Tras un largo proceso de recuperación, Astra se ha destacado por su carácter tranquilo y afectuoso, convirtiéndose en símbolo de esperanza y perseverancia.

El IDPYBA recordó que quienes deseen adoptar deben presentar fotocopia de la cédula y de un servicio público, llevar pechera y traílla en caso de perros (bozal para los de manejo especial) o guacal si se trata de gatos. También se recomienda tener fotos y videos del lugar donde vivirá el animal.

Se debe tener en cuenta que no está permitido el ingreso de mascotas al parque; únicamente participarán los animales en adopción. Una vez finalizado el proceso, los adoptantes deberán salir del recinto directamente con su nuevo compañero. El parqueadero estará disponible según el aforo, con una tarifa general de $14.900.

Con esta actividad, el IDPYBA busca fortalecer la cultura de respeto hacia los seres sintientes y recordar que “adoptar es amar sin condiciones”, una oportunidad para transformar vidas y construir una ciudad más empática con todos sus habitantes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Adopción

Bogotá

Jornada de adopción

Mundo aventura

Familia

Hogar

Rescate

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.