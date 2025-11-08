Abandonan a su gato de 14 años tras mudarse, su destino cambió gracias a las redes

El refugio informó que el gato había convivido con otros felinos y un conejo, aunque su antiguo dueño aclaró que no toleraba a los perros. Foto: Spotsylvania Animal Shelter/Facebook

El mundo de Loki, un gato naranja de 14 años, cambió por completo cuando su familia se mudó y lo dejó atrás. Por su avanzada edad, las posibilidades de encontrar un nuevo hogar eran escasas, pero su historia dio un giro inesperado que conmovió a cientos de personas en redes sociales.

Según un informe de Shelter Animals Count, los gatos mayores, de siete años o más, tienen algunas de las tasas de adopción más bajas. Durante la primera mitad de 2025, las adopciones de estos felinos disminuyeron un 7 %, mientras que los gatos jóvenes experimentaron un aumento del 6 %.

Loki fue llevado al Spotsylvania Animal Shelter, en Fredericksburg, Virginia, tras ser abandonado. El cambio repentino lo afectó profundamente: dejó de comer y los trabajadores del refugio tuvieron que administrarle un estimulante del apetito.

En una publicación de Facebook del 28 de octubre, el refugio informó que el gato había convivido con otros felinos y un conejo, aunque su antiguo dueño aclaró que no toleraba a los perros, por lo que se buscaba para él un hogar sin canes.

Con el paso de los días, Loki comenzó a adaptarse al refugio. Los voluntarios descubrieron su carácter afectuoso y tranquilo, describiéndolo como un “dulce ancianito”. En un video difundido en redes sociales, se le ve disfrutando de las caricias de una trabajadora, moviendo la cabeza para que le frotaran sus lugares favoritos. Cuando las caricias se detenían, el gato miraba con ternura, pidiendo más atención.

La historia de Loki conmovió a cientos de internautas. El video recibió más de 671 “me gusta”, 162 compartidos y 76 comentarios en pocos días.

Muchos usuarios expresaron su indignación ante el abandono y sus buenos deseos para el felino. “Cualquier persona que crea que está bien dejar atrás a un animal no merece tener mascotas”, comentó una usuaria. Otro mensaje decía: “Loki se ve hermoso. Espero que encuentre un hogar donde lo amen como merece”.

Poco después de la publicación, el refugio anunció la mejor noticia: Loki había sido adoptado. Hoy vive tranquilo con su nueva familia, disfrutando de una nueva oportunidad para pasar sus años dorados rodeado de cariño.

El caso de Loki no solo refleja la resiliencia de los animales mayores, sino también la importancia de brindarles una segunda oportunidad. Su historia es un recordatorio de que la edad no debería ser un obstáculo para el amor ni para encontrar un hogar.

