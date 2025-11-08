Niña sorprende a sus compañeros al llevar dos gatitos en su mochila: así lo hizo

Mientras la madre acudía a recoger a su hija y a los gatos, el personal de la escuela aprovechó para jugar y acariciar a los animales. Foto: @principalp_309/Instagram

Una alumna de segundo grado provocó ternura y risas entre el personal de su escuela al llevar dos gatitos dentro de su mochila, creyendo que era el día de “Mostrar y Contar”. El hecho ocurrió en la escuela dirigida por la directora Sarah Polnitz, quien compartió la curiosa historia en redes sociales.

Según relató Polnitz a Newsweek, la niña de 7 años aseguró que pensaba que ese día podía llevar algo especial de casa para compartir con sus compañeros. Sin embargo, al abrir la mochila en la oficina de la directora, se descubrió que el “objeto” eran dos pequeños felinos que asomaron sus cabezas con curiosidad.

El hallazgo se produjo después de que una maestra recibiera el aviso de los compañeros de la niña. Al principio creyó que se trataba de una broma, pero al confirmarlo, envió a la alumna a la oficina de la dirección. Polnitz contó que la menor no dijo una palabra y simplemente le entregó la mochila, lo que convirtió el momento en una mezcla de sorpresa y ternura.

Mientras la madre acudía a recoger a su hija y a los gatos, el personal de la escuela aprovechó para jugar y acariciar a los animales. “Algunos incluso bromeaban diciendo que presentarían una queja porque no recibieron todos los abrazos gatunos que querían”, comentó la directora.

El episodio se volvió viral tras ser compartido en la cuenta de Instagram @principalp_309, donde el video superó 1,2 millones de reproducciones. En los comentarios, varios usuarios relataron experiencias similares con alumnos que habían llevado a clase aves, serpientes, gallinas e incluso otros gatos.

Polnitz aprovechó la ocasión para dar una lección importante sobre el cuidado animal. “Aunque adoramos los abrazos, transportar gatitos en mochilas no es seguro y puede ser muy incómodo para ellos”, explicó.

La insólita situación, que comenzó como un malentendido infantil, terminó convirtiéndose en una jornada llena de sonrisas y en una valiosa enseñanza sobre la responsabilidad y el bienestar de las mascotas.

