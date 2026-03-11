Esterilización gratuita para perros y gatos en Cali: barrios, fechas y cómo participar

as jornadas iniciarán desde las 7:00 a. m. en distintos barrios de Cali, según informó la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal. Foto: Alcaldía de Cali

Con el objetivo de promover el bienestar animal y la tenencia responsable, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali anunció nuevas jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en diferentes comunas de la ciudad.

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, las brigadas veterinarias se realizarán entre el 11 y el 14 de marzo en distintos barrios. Allí los cuidadores podrán acceder sin costo a este procedimiento para sus animales de compañía.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la esterilización, especialmente para aquellas familias que no cuentan con los recursos para asumir el costo de una cirugía veterinaria. Además, esta estrategia contribuye a controlar la sobrepoblación animal, prevenir el abandono y mejorar la salud de perros y gatos en la ciudad.

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (@proteccionanimalcali), las jornadas se desarrollan a través de unidades móviles que recorren distintos territorios, acercando los servicios veterinarios a las comunidades.

“Esterilizar es una de las formas más bonitas de recuperar a Cali. Estamos escuchando a los caleños y llegando a más comunas y corregimientos para brindar bienestar a nuestros animales compañeros”, señaló la entidad en sus redes sociales.

La programación de esta semana contempla atención desde las 7:00 de la mañana en los siguientes puntos:

Miércoles 11 de marzo

Comuna 14 – Barrio Los Naranjos 1: Carrera 26 G3 #77A-78, salón comunal.

Comuna 10 – Barrio El Guabal: Carrera 42A con calle 13B esquina, cancha San Juan Bautista.

Jueves 12 de marzo

Comuna 2 – Barrio La Campiña: Avenida 8B #46N-03, detrás del centro de salud La Campiña.

Comuna 13 – Barrio Omar Torrijos: Calle 72W2 #27-45.

Viernes 13 de marzo

Comuna 14 – Ciudadela Invicali: Calle 115A #26B1-58.

Comuna 4 – Barrio Bueno Madrid: Calle 34 #3N-16.

Sábado 14 de marzo

Comuna 14 – Barrio Alirio Mora Beltrán: Carrera 26A3 #78-81.

Desde la entidad recordaron que la esterilización es una de las acciones más importantes para garantizar la salud y el bienestar de los animales de compañía, además de ser una herramienta clave para el control responsable de la población canina y felina.

