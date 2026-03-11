Publicidad

Lanzan taller gratuito en Bogotá para aprender a fotografiar animales y apoyar su adopción

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invitó a organizaciones y ciudadanía a participar en un taller práctico que enseñará a tomar fotografías que ayuden a perros y gatos a encontrar un hogar.

11 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Una buena fotografía puede aumentar las posibilidades de que un animal rescatado encuentre familia.
Foto: Cortesía
Con el objetivo de fortalecer los procesos de adopción de animales de compañía en la ciudad, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizará un taller práctico de fotografía para animales, dirigido a organizaciones de la red de aliados y a la ciudadanía en general que este interesada en apoyar esta causa.

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo, entre las 2:45 p. m. y las 5:00 p. m., en la Casa Cultural del Zipa, Calle 9 # 3-57 (localidad de La Candelaria).

Durante este espacio, los participantes aprenderán herramientas prácticas para capturar imágenes que resalten la personalidad y las características de los perros y gatos, con el propósito de mejorar la difusión de los animales que buscan un hogar.

De acuerdo con la entidad, una buena fotografía puede marcar la diferencia en los procesos de adopción, ya que permite generar mayor conexión con las familias interesadas y aumentar las posibilidades de que más animales encuentren un hogar definitivo.

El taller será gratuito y no requiere inscripción previa, por lo que las personas interesadas pueden asistir directamente al lugar en el horario establecido.

Además, no es necesario contar con equipos profesionales de fotografía. Las actividades estarán enfocadas en el uso de la cámara del celular, por lo que únicamente se recomienda llevar el dispositivo con suficiente carga para participar en los ejercicios prácticos.

El Instituto también aclaró que no se debe asistir con animales de compañía, ya que la actividad estará centrada en técnicas de fotografía y en el aprendizaje de estrategias visuales para apoyar la difusión de perros y gatos que se encuentran en procesos de adopción.

Con este tipo de iniciativas, se busca fortalecer el trabajo de las organizaciones y ciudadanos que apoyan el bienestar animal, así como promover herramientas que contribuyan a que más perros y gatos rescatados puedan encontrar una familia.

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

