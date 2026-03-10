Más de 100 mascotas perdidas en Bogotá volvieron con sus familias gracias a esta página web

El portal permite a los ciudadanos reportar animales perdidos y difundir la información para facilitar su búsqueda. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Un total de 114 animales de compañía que alguna vez se perdieron en Bogotá, lograron regresar con sus familias gracias al portal “Perros y gatos buscan su hogar”, una iniciativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que busca facilitar el reencuentro entre los animales desaparecidos y sus cuidadores.

De acuerdo con la entidad, desde el lanzamiento de la plataforma el 20 de agosto de 2025, se han reportado 671 casos de animales extraviados, de los cuales 114 han logrado reencontrarse con sus hogares, lo que representa cerca del 17 % de los reportes registrados.

El balance muestra que 78 perros y 36 gatos regresaron con sus familias gracias a la difusión de sus casos en la página web y en las redes sociales oficiales del Instituto. Estos resultados han sido confirmados tanto por las personas que solicitaron las publicaciones como por el seguimiento realizado a través de los canales institucionales.

Además del impacto en los reencuentros, la plataforma también ha despertado un alto interés entre la ciudadanía. Desde su lanzamiento, el portal ha registrado más de 69.000 visualizaciones, lo que refleja la importancia de contar con herramientas digitales que faciliten la búsqueda de animales de compañía perdidos.

“Perros y gatos buscan su hogar” es un servicio gratuito de la Alcaldía de Bogotá que acompaña a las familias en el proceso de búsqueda y promueve la difusión de información sobre animales extraviados en la ciudad.

Las personas que deseen reportar la pérdida de su perro o gato pueden enviar la información al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co. Para realizar la publicación se solicita una fotografía en buena resolución del animal, junto con datos básicos como su nombre, raza, edad y una breve descripción física. También es importante incluir detalles sobre cómo ocurrió la pérdida, el lugar y la fecha, además de indicar el último sitio donde fue visto.

Igualmente, se deben adjuntar datos de contacto como número de celular, WhatsApp o correo electrónico para facilitar la comunicación con quienes puedan tener información sobre el animal.

El instituto recordó que toda la información enviada será previamente autorizada para su divulgación con fines de localización y eventual reencuentro.

Finalmente, la entidad reiteró la importancia de prevenir la pérdida de los animales de compañía, recomendando mantenerlos siempre bajo supervisión y utilizar collar con placa de identificación que incluya los datos de la persona responsable. También sugiere complementar estas medidas con la implantación de microchip en perros y gatos, una herramienta que facilita su identificación en caso de extravío.

