Estos son los beneficios que tendrán los trabajadores con mascotas tras cambios laborales

La normativa laboral vigente en Colombia comenzó a reconocer de manera expresa la convivencia con animales de compañía como un factor de bienestar para los trabajadores, lo que se traduce en mayores garantías, entornos laborales más flexibles y acceso a nuevos servicios sociales para quienes conviven con perros y gatos.

Uno de los cambios más relevantes es la entrada en vigencia del artículo 56 de la reforma laboral, desde junio de 2025, que regula por primera vez el ingreso de animales de compañía a los lugares de trabajo.

La norma establece que los empleadores podrán permitir la presencia de perros y gatos como parte de sus políticas de bienestar laboral y, en los casos de animales de asistencia, apoyo emocional o uso terapéutico, deberán autorizar su ingreso cuando el trabajador presente un certificado expedido por un profesional en psicología o psiquiatría.

Este marco legal ofrece protección frente a la discriminación asociada a la salud emocional y brinda seguridad jurídica a empresas y trabajadores, en un escenario que antes carecía de regulación clara.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud deberá expedir lineamientos sobre tenencia responsable en entornos laborales, con el fin de definir obligaciones y garantizar condiciones adecuadas de convivencia.

El avance normativo se apoya, además, en decisiones judiciales y leyes recientes. La Ley 2473 de 2025 y la Sentencia C-408 de 2024 de la Corte Constitucional reconocen los vínculos de afecto y cuidado entre las personas y sus animales de compañía, integrándolos al concepto material de núcleo familiar.

Esta línea jurisprudencial ha relacionado la tenencia responsable de mascotas con derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar.

En este contexto, y como aplicación práctica de este enfoque, el Ministerio del Trabajo y varias cajas de compensación familiar suscribieron la “Alianza por el Bienestar Animal en el Sistema de Subsidio Familiar”, un acuerdo voluntario orientado a ampliar los beneficios sociales para los trabajadores que conviven con animales.

La iniciativa busca que, especialmente los afiliados de menores ingresos, encuentren en las cajas un respaldo institucional que incluya el bienestar animal dentro de la oferta del subsidio familiar.

A partir de esta alianza, las cajas de compensación podrán desarrollar programas educativos sobre tenencia responsable, campañas de sensibilización, espacios recreativos, eventos familiares y la adecuación progresiva de sedes y proyectos de turismo social amigables con mascotas, ampliando el alcance de sus servicios tradicionales.

Según cifras citadas por el Ministerio del Trabajo, cerca del 67 por ciento de los hogares en Colombia convive con al menos un animal de compañía, una realidad que explica la incorporación del bienestar animal dentro de las políticas laborales y sociales.

Desde las cajas de compensación, el compromiso apunta a fortalecer una cultura de bienestar integral que reconozca las nuevas dinámicas familiares.

La articulación entre el marco legal, las decisiones judiciales y las acciones institucionales configura un esquema en el que los trabajadores con mascotas acceden a entornos laborales más incluyentes, protección de su salud emocional y una oferta ampliada de servicios sociales, recreativos y educativos, consolidando el reconocimiento de las familias multiespecie dentro del sistema de bienestar en Colombia

