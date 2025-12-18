“Lo devolvieron como si fuera un objeto”: perrito regresó al refugio por segunda vez

Gordito regresó al cuidado de Cookie Cat en Cali y hoy espera una familia que asuma la adopción como un compromiso de por vida. Foto: @cookiecatcaffe

Cookie Cat Caffe, un café y refugio de animales vulnerables ubicado en la ciudad de Cali, hizo pública en sus redes sociales la historia de Gordito, un perrito rescatado que, pese a haber pasado por dos procesos de adopción, fue devuelto en ambas ocasiones. El caso volvió a abrir el debate sobre la responsabilidad que implica adoptar un animal y el impacto emocional que estas decisiones tienen en los animales que han pasado por momento difíciles.

Según relató el establecimiento, Gordito fue rescatado junto a sus hermanitos con el objetivo de encontrarles hogares definitivos. Tras el rescate, se inició el proceso de adopción habitual y la primera familia interesada cumplió con los requisitos establecidos. Desde Cookie Cat señalaron que el proceso avanzó con normalidad y que la familia manifestó entusiasmo por recibir al cachorro. Sin embargo, una vez Gordito llegó a la vivienda, un familiar no estuvo de acuerdo con su presencia y el perro fue devuelto.

Tiempo después, apareció una segunda familia interesada. De acuerdo con la publicación, el proceso se desarrolló de manera satisfactoria y la adopción se concretó. Durante más de un mes, todo pareció transcurrir con normalidad. No obstante, pasado ese tiempo, la familia llevó a Gordito de regreso a Cookie Cat. El perro fue entregado sin juguetes, comida ni pertenencias, una situación que generó indignación entre quienes cuidan de él. La razón dada fue que la familia se iba del país.

“Lo trajeron como si fuera un objeto. Que porque se “van del país”, excusa típica y barata. No entendemos como no les duele ilusionar a un animal", expresó el refugio en sus redes sociales.

Desde Cookie Cat expresaron su preocupación por el impacto que este tipo de situaciones tiene en los animales. Aun así, destacaron que, pese a lo ocurrido, Gordito regresó a un entorno seguro donde no le falta amor y cuidado.

El café recordó que su proceso de adopción es riguroso y busca garantizar el bienestar de los animales. Sin embargo, reconocieron que, una vez se concreta la adopción, solo queda confiar en la buena fe de las personas, lo que en ocasiones deriva en decepciones como esta.

Actualmente, Gordito sigue esperando una familia que esté dispuesta a asumir el compromiso de adoptarlo de manera responsable y para toda la vida. Desde Cookie Cat reiteraron el llamado a reflexionar antes de adoptar y recordaron que un perro no es un objeto, sino un ser vivo que establece vínculos y necesita estabilidad, cuidado y amor permanente.

