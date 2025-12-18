Perros de la calle también tendrán cena de Navidad: fundación busca completar mil platos

La iniciativa, conocida como la Gran Cena de Navidad, busca repartir cerca de mil platos de alimento preparado de manera natural. Foto: Fundación Colitas Felices

Desde hace seis años, la Fundación Colitas Felices, ubicada en Chocontá, Cundinamarca, mantiene una tradición que se ha convertido en uno de los actos solidarios más significativos de la temporada decembrina en la región: la entrega de una tonelada de comida caliente para perros en condición de calle durante el 24 de diciembre.

La iniciativa, conocida como la Gran Cena de Navidad, busca repartir mil platos de alimento preparado de manera natural, destinado exclusivamente a animales que no cuentan con un hogar. Según explicó Daniela Díaz, directora de la Fundación Colitas Felices, esta jornada representa no solo un gesto simbólico, sino un compromiso sostenido con el bienestar animal. “Desde que creamos la fundación, hace ya seis años, salimos cada 24 de diciembre a entregar una tonelada de comida que se traduce en mil platos calientes. No es concentrado ni sobras, es comida natural, bien preparada”, señaló.

La fundación, que actualmente alberga y protege a más de 100 perros, destaca por su enfoque en la alimentación natural como base del cuidado animal. “Somos la única fundación en Colombia que alimenta a sus perros con comida natural, y esa misma comida es la que llevamos a los animales en condición de calle”, explicó Díaz. La distribución se realiza en distintos puntos del municipio y zonas aledañas, recorriendo varios sectores hasta que se agotan los platos disponibles.

Para hacer posible la jornada, Colitas Felices depende del apadrinamiento ciudadano. Cada plato tiene un costo de 5.000 pesos, valor que cubre la preparación y entrega del alimento. A pocos días de la Navidad, la fundación ha logrado asegurar alrededor de 220 platos de los 1.000 necesarios para cumplir su meta este año. Díaz hizo un llamado a la solidaridad para lograr completar la cifra antes del 24 de diciembre.

La Fundación Colitas Felices recordó que quienes deseen apoyar o conocer más sobre esta iniciativa pueden hacerlo a través de sus redes sociales oficiales, donde comparten información sobre la jornada y otras labores de rescate y protección animal que realizan durante todo el año. La organización está presente en Instagram como @fundacioncolitasfelices, desde donde promueven el apadrinamiento de platos y la difusión de su tradicional cena navideña.

La historia de esta cena anual refleja cómo, incluso en medio de las celebraciones, la solidaridad puede extenderse también a quienes viven en el abandono, recordando que el bienestar animal es una responsabilidad colectiva que no descansa ni siquiera en Navidad.

