Estos son los puntos donde puede vacunar gratis a su mascota este viernes en Bogotá

Bogotá tendrá jornada de vacunación gratuita para mascotas este viernes. Foto: IDPYBA

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La Alcaldía Mayor de Bogotá continúa reforzando las medidas de prevención y salud pública en las distintas localidades de la capital.

En esta oportunidad, el próximo viernes 26 de junio se dispondrá de un punto gratuito de vacunación contra la rabia para perros y gatos en el Parque Alameda, ubicado en la Calle 73B Sur No. 79D - 80. La jornada se desarrollará desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Recuerde que para mantener protegidos a sus animales de compañía frente a este virus, es necesario administrarles una dosis de refuerzo cada año.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que ha mostrado resultados importantes en el sector. Durante el año 2025, los equipos de salud lograron inmunizar a 58.290 animales mediante brigadas puerta a puerta y jornadas extramurales. En lo que va de 2026, la cifra ya alcanza los 10.042 animales protegidos.

Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, destacó el impacto de estas intervenciones:

“Cada perro y cada gato vacunado representa una barrera efectiva contra la rabia. Estas jornadas no solo protegen a los animales, sino que son una acción directa de salud pública que cuida a toda la comunidad. Invitamos a las familias de Bosa a acercarse con sus mascotas y aprovechar este servicio gratuito que salva vidas”.

Puntos de atención permanente

Si no le es posible asistir a la jornada especial de este viernes, la ciudadanía de la localidad cuenta con tres alternativas fijas que operan de manera permanente todos los viernes del mes:

Centro de Salud José María Carbonell (Diagonal 71C BIS Sur No. 77G - 41) | Horario: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Centro de Salud El Porvenir (Carrera 87 No. 53B - 51 Sur) | Horario: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Hospital de Bosa (Calle 73 Sur No. 100A - 53) | Horario: 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

Las autoridades distritales reiteran el llamado a los propietarios a integrar la vacunación como un hábito esencial dentro del cuidado responsable de sus mascotas. Acudir a estos puntos no solo resguarda la vida de los animales, sino que minimiza los riesgos sanitarios para todo el entorno familiar y comunitario.

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