Estudiantes de Boyacá pueden hacer su servicio social ayudando a animales vulnerables

Estudiantes de Boyacá que deben cumplir con su Servicio Social Obligatorio tienen ahora la oportunidad de hacerlo mientras contribuyen al bienestar animal y a la protección del entorno. La Fundación Natufauna, organización sin ánimo de lucro con sede en Sogamoso, abrió una nueva convocatoria de voluntariado y servicio social dirigida a jóvenes y adultos interesados en apoyar a animales en situación de vulnerabilidad.

Natufauna es una fundación que trabaja desde 2011 en Boyacá, enfocada en el bienestar animal y la protección ambiental. A través de sus programas, la organización combina el rescate, la educación comunitaria y el trabajo con voluntarios como pilares para generar un impacto positivo y sostenible en la región. En esta ocasión, la fundación busca fortalecer su labor sumando nuevas manos dispuestas a ayudar.

La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°, quienes pueden realizar allí su Servicio Social Obligatorio. La fundación certifica las horas exigidas por las instituciones educativas, permitiendo que los jóvenes cumplan con este requisito académico mientras participan activamente en procesos de ayuda social y aprendizaje práctico. También está abierta a jóvenes y adultos con vocación de servicio que deseen vincularse como voluntarios.

Las personas que se sumen a Natufauna podrán participar en diferentes frentes de trabajo. Uno de ellos son las jornadas de adopción y salud, donde los voluntarios apoyan la logística de eventos destinados a encontrar hogares responsables para los animales rescatados y colaboran en brigadas de atención veterinaria. Estas jornadas son clave para mejorar la calidad de vida de perros y gatos que han sido víctimas del abandono o el maltrato.

Otro eje importante es la educación y la conciencia comunitaria. Los voluntarios pueden actuar como facilitadores en charlas sobre tenencia responsable, promoviendo el respeto por los animales y fomentando prácticas que prevengan el abandono. Estas actividades buscan generar cambios a largo plazo, sensibilizando a niños, jóvenes y adultos sobre la importancia del cuidado animal.

La fundación también invita a quienes puedan ofrecerse como hogares de paso, brindando refugio temporal a animales que se encuentran en proceso de recuperación. Estos espacios son fundamentales porque permiten que los perro y gatos rescatados se recuperen en un entorno tranquilo mientras encuentran una familia definitiva.

Además, los voluntarios pueden apoyar en labores de rescate y bienestar, como la atención de emergencias, la alimentación de animales en condición de calle y la logística de transporte. Estas accionesresultan esenciales para que la fundación pueda responder de manera oportuna a situaciones críticas.

Desde Natufauna destacan que el voluntariado no solo impacta positivamente en los animales, sino también en quienes participan. La organización resalta que los jóvenes adquieren conocimientos sobre bienestar animal, desarrollan habilidades de liderazgo y fortalecen su sentido de responsabilidad social y trabajo comunitario.

Las personas interesadas en sumarse pueden comunicarse directamente con la Fundación Natufauna a través de sus canales oficiales en redes sociales (@fundacion_natufauna) o vía WhatsApp a los números 305 253 8865 y 322 912 0884. La invitación también se extiende a quienes no puedan participar de manera directa, pero sí ayudar compartiendo la convocatoria para que llegue a más jóvenes comprometidos con la causa animal en Boyacá.

