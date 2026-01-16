Abrir las puertas de casa puede salvar vidas: fundación busca hogares de paso para perritos

Uno de los perros que busca hogar de paso es Titán, un canino de más de 11 años que lleva mucho tiempo esperando una familia. Foto: Fundación Por Amor a Rocky

La Fundación Por Amor a Rocky, ubicada en Bogotá, lanzó un llamado urgente para encontrar hogares de paso que puedan acoger temporalmente a varios perros rescatados que hoy necesitan un espacio seguro mientras esperan una adopción definitiva. La solicitud fue difundida a través de su cuenta de Instagram @poramorarocky1, donde la organización explicó que esta red de apoyo resulta vital para continuar con su labor de rescate.

Ser hogar de paso, según la fundación, implica abrir la casa y el corazón para brindarle a un animal protección, calma y acompañamiento durante un tiempo determinado. Actualmente, los perritos que requieren con urgencia este apoyo son Evaluna, Titán, Rocky, Lizardito, Índigo, Ola, Bora, Manzana y Sammy. Ellos necesitan un entorno estable y una persona dispuesta a cuidarlos.

La organización aclaró que la disponibilidad mínima para ser hogar de paso es de dos meses y que la fundación cubre los gastos básicos y médicos de los animales, aunque quienes lo deseen pueden apoyar adicionalmente con estos recursos. Además, el proceso es acompañado, ya que la fundación ayuda a elegir al perrito ideal y la persona interesada decide con cuál establece una conexión.

El procedimiento para convertirse en hogar de paso incluye diligenciar un formulario, tras lo cual la fundación se comunica en un plazo máximo de dos días hábiles. Posteriormente, se realiza una videollamada, se presentan los animales disponibles y se programa la entrega del nuevo integrante del hogar.

Entre los casos que más atención requieren está Lizardito, un perro mayor rescatado en Santa Marta que tuvo una cirugía el pasado 11 de noviembre. En diciembre de 2025, la fundación informó que se encontraban cubriendo gastos asociados a sus tratamientos médicos, incluidos los relacionados con quimioterapias.

Otro de los perros que busca hogar de paso es Titán, un canino de más de 11 años que lleva siete años esperando una familia. Fue rescatado en Bosa, luego de permanecer junto a una perrita embarazada con la que vivía en la calle. Ella fue auxiliada primero, pero Titán se quedó esperándola hasta que finalmente pudo ser rescatado.

A los dos años de haber sido rescatado, Titán fue diagnosticado con cáncer y perdió una de sus patas. No requirió quimioterapia y logró adaptarse a su condición. Según la fundación, es un perro tranquilo, cariñoso, compatible con gatos y otros perros y actualmente recibe medicación para sus huesos. Su historia fue publicada por este medio en agosto de 2024.

La Fundación Por Amor a Rocky reiteró que los hogares de paso salvan vidas y son esenciales para continuar con el rescate de animales en situación de vulnerabilidad. Las personas interesadas pueden comunicarse a través de @poramorarocky1 o @rockyadopcion.

