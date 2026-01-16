Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Jornadas veterinarias gratuitas en Bogotá: conozca puntos de atención y horarios

Las jornadas se desarrollarán entre el 19 y el 29 de enero de 2026 y recorrerán distintos puntos del territorio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
16 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
Desde la administración local se destaca que el cuidado de los animales también fortalece la convivencia.
Desde la administración local se destaca que el cuidado de los animales también fortalece la convivencia.
Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el marco de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital, adelantará una serie de jornadas médicas veterinarias gratuitas dirigidas a perros y gatos, con el objetivo de fortalecer el bienestar animal y apoyar a las familias en el cuidado responsable de sus animales de compañía.

Las jornadas se desarrollarán entre el 19 y el 29 de enero de 2026 y recorrerán distintos puntos del territorio para facilitar el acceso a los servicios veterinarios.

Vínculos relacionados

Estas son las recomendaciones de los expertos para elegir el nombre de una mascota
Fundación que protege a más de 50 perros en Choachí necesita apoyo para una mudanza urgente
Dogo, el perrito abandonado y rescatado que terminó trabajando en apoyo emocional

La primera atención se llevará a cabo el lunes 19 de enero, de 8:00 a. m. a 1:30 p. m., en el Castillo de las Artes, ubicado en la calle 23 #14-19.

La programación continuará el martes 20 de enero, en el mismo horario, en el sector del Voto Nacional, en la avenida Caracas con calle 11, esquina occidental.

Posteriormente, el lunes 26 de enero, la jornada llegará al Parque Óscar, en la diagonal 22C Bis con carrera 18 Bis, y el martes 27 de enero se realizará en el Parque Vecinal El Listón, ubicado en la calle 16 con carrera 20.

Como cierre de este ciclo, el jueves 29 de enero se desarrollará una gran jornada de esterilización a partir de las 8:00 a. m. en la parroquia San Roque, situada en la carrera 19A con calle 6B. Esta actividad busca contribuir al control poblacional, prevenir el abandono y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía del sector.

Durante cada jornada, las personas podrán acceder a la atención de hasta dos animales. La entrega de turnos se realizará desde las 8:00 a. m. y será indispensable presentar copia de la cédula de ciudadanía, copia de un recibo de servicio público con una vigencia no mayor a tres meses y asistir desde el inicio con el animal de compañía, requisito sin el cual no se asignará turno.

Estas jornadas son completamente gratuitas y hacen parte de la gestión del alcalde local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, quien ha impulsado acciones orientadas al bienestar animal y la salud comunitaria.

Desde la administración local se destaca que el cuidado de los animales también fortalece la convivencia, promueve la responsabilidad ciudadana y contribuye a la construcción de una localidad más solidaria.

La invitación está abierta para que las y los habitantes de Los Mártires participen activamente en estas jornadas y aprovechen los servicios, reafirmando su compromiso con la protección y el respeto por la vida animal.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Veterinario

Atención

Gratis

Bogotá

Perros

Gatos

Estilo de vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.