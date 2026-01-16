Jornadas veterinarias gratuitas en Bogotá: conozca puntos de atención y horarios

Desde la administración local se destaca que el cuidado de los animales también fortalece la convivencia. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

En el marco de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital, adelantará una serie de jornadas médicas veterinarias gratuitas dirigidas a perros y gatos, con el objetivo de fortalecer el bienestar animal y apoyar a las familias en el cuidado responsable de sus animales de compañía.

Las jornadas se desarrollarán entre el 19 y el 29 de enero de 2026 y recorrerán distintos puntos del territorio para facilitar el acceso a los servicios veterinarios.

La primera atención se llevará a cabo el lunes 19 de enero, de 8:00 a. m. a 1:30 p. m., en el Castillo de las Artes, ubicado en la calle 23 #14-19.

La programación continuará el martes 20 de enero, en el mismo horario, en el sector del Voto Nacional, en la avenida Caracas con calle 11, esquina occidental.

Posteriormente, el lunes 26 de enero, la jornada llegará al Parque Óscar, en la diagonal 22C Bis con carrera 18 Bis, y el martes 27 de enero se realizará en el Parque Vecinal El Listón, ubicado en la calle 16 con carrera 20.

Como cierre de este ciclo, el jueves 29 de enero se desarrollará una gran jornada de esterilización a partir de las 8:00 a. m. en la parroquia San Roque, situada en la carrera 19A con calle 6B. Esta actividad busca contribuir al control poblacional, prevenir el abandono y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía del sector.

Durante cada jornada, las personas podrán acceder a la atención de hasta dos animales. La entrega de turnos se realizará desde las 8:00 a. m. y será indispensable presentar copia de la cédula de ciudadanía, copia de un recibo de servicio público con una vigencia no mayor a tres meses y asistir desde el inicio con el animal de compañía, requisito sin el cual no se asignará turno.

Estas jornadas son completamente gratuitas y hacen parte de la gestión del alcalde local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, quien ha impulsado acciones orientadas al bienestar animal y la salud comunitaria.

Desde la administración local se destaca que el cuidado de los animales también fortalece la convivencia, promueve la responsabilidad ciudadana y contribuye a la construcción de una localidad más solidaria.

La invitación está abierta para que las y los habitantes de Los Mártires participen activamente en estas jornadas y aprovechen los servicios, reafirmando su compromiso con la protección y el respeto por la vida animal.

