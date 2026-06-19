Estudiantes de primaria construyen en clase camas para los perros y gatos de la calle

Los estudiantes trabajaron durante varios meses en el diseño y construcción de las camas, las cuales serán entregadas a animales sin hogar a través de la Clínica Veterinaria Municipal. Foto: 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗤𝘂𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁𝗮

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Un grupo de estudiantes de cuarto básico del Colegio Tierra del Fuego, una institución educativa ubicada en Quillota, Región de Valparaíso, Chile, convirtió una actividad escolar en una iniciativa solidaria para ayudar a los animales en situación de calle de su comuna. A través de un proyecto desarrollado en la asignatura de Tecnología, los alumnos diseñaron y construyeron camas para perros y gatos que no cuentan con un hogar.

La iniciativa fue destacada por la Municipalidad de Quillota y por el propio establecimiento educativo, quienes resaltaron el compromiso de los estudiantes con el bienestar animal y con la comunidad.

Según informaron ambas entidades, el proyecto surgió luego de que los niños identificaran una necesidad real en su entorno. A partir de esa observación, decidieron crear espacios de descanso para animales que viven en las calles y que muchas veces enfrentan bajas temperaturas y condiciones adversas.

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Durante varios meses, los estudiantes participaron en cada etapa del proceso. Planificaron la idea, diseñaron los modelos, construyeron las estructuras con madera y luego las pintaron y decoraron.

El resultado fue una serie de camas elaboradas especialmente para brindar mayor comodidad a perros y gatos que se encuentran en condición de abandono o vulnerabilidad.

Las estructuras fueron entregadas al Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quillota, a través del encargado de la Clínica Veterinaria Municipal. Desde allí se coordinará la distribución de las camas entre animales que requieran este apoyo.

De acuerdo con la institución educativa, la actividad también permitió que los estudiantes aplicaran conocimientos adquiridos en clase mientras desarrollaban habilidades relacionadas con la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la responsabilidad social.

Tanto la Municipalidad de Quillota como el Colegio Tierra del Fuego destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer valores a los más pequeños.

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Asimismo, felicitaron a los estudiantes y docentes por impulsar un proyecto que busca generar un impacto positivo en la calidad de vida de los seres más necesitados. “Felicitamos a las y los estudiantes, docentes y a toda la comunidad educativa del Colegio Tierra del Fuego por esta hermosa muestra de empatía, trabajo colaborativo y conciencia animal”, expresaron en sus redes sociales.

Gracias al trabajo y esfuerzo de los estudiantes, varios perros y gatos que no tienen hogar ahora contarán con un lugar más cómodo donde descansar. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la educación puede transformarse en una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan.

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