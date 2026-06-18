Despiden a Dana, perrita que durante años brindó apoyo a niños víctimas en los juzgados

La presencia de perros de apoyo puede ayudar a que los menores se sientan más seguros durante los procesos judiciales. Foto: Dogtoranimal

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Después de años brindando apoyo emocional a menores de edad que debían enfrentar complejos procesos judiciales, Dana, una perrita de apoyo judicial en España, realizó su última intervención y comenzó oficialmente su retiro.

La noticia fue compartida por el equipo de intervenciones asistidas con animales Dogtoranimal, organización española especializada en terapia, educación y acompañamiento con animales. A través de sus redes sociales, la entidad destacó la labor que Dana desempeñó durante años al acompañar a niños, niñas y adolescentes en momentos especialmente difíciles de sus vidas.

“Ayer Dana realizó su última intervención como perro de apoyo judicial. Durante todo este tiempo, ha acompañado a niños, niñas y adolescentes en momentos especialmente difíciles, ofreciendo algo que no siempre se puede expresar con palabras: calma, seguridad y una presencia incondicional”, señaló la organización en una publicación.

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Según la entidad, la perrita dejó una huella importante en las personas que recibieron su compañía durante diligencias judiciales y evaluaciones relacionadas con distintos procesos legales.

Ahora, tras finalizar su etapa laboral, Dana iniciará una nueva fase enfocada en el descanso y el bienestar. “Comienza una nueva etapa: la de disfrutar de una merecida jubilación, llena de paseos, descanso y mucho cariño junto a su compañera humana”, añadió la entidad.

¿Qué hacen los perros de apoyo judicial?

Aunque la imagen de perros de trabajo suele asociarse a labores policiales, de rescate o asistencia a personas con discapacidad, los llamados perros de apoyo judicial también cumplen una función muy importante al brindar acompañamiento emocional a personas que participan en procesos judiciales.

De acuerdo con Dogtoranimal, este servicio busca favorecer especialmente el bienestar de niños, niñas, adolescentes y víctimas de violencia de género que deben rendir declaraciones, participar en entrevistas periciales o afrontar otras actuaciones dentro del sistema de justicia.

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La presencia de estos animales ayuda a crear un entorno más tranquilo y seguro para las víctimas, especialmente cuando deben hablar sobre experiencias difíciles o traumáticas.

Según explica la organización, los niños y adolescentes involucrados en una causa judicial pueden aportar información valiosa para el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, el estrés, el miedo o la ansiedad pueden dificultar ese proceso. En este contexto, la compañía de un perro de apoyo favorece un estado emocional más relajado y adecuado para que puedan expresarse.

Dogtoranimal señala que estos animales también facilitan la relación entre los menores y los profesionales encargados de realizar evaluaciones o entrevistas. Gracias a su presencia, el vínculo con psicólogos, peritos y otros especialistas suele establecerse de manera más natural.

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