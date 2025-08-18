Expopet se despide este lunes 18 de agosto: lo que no se puede perder

Con concursos, exhibiciones y actividades para toda la familia, Expopet 2025 llega hoy a su último día en Corferias. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Hoy en Corferias, Expopet continúa ofreciendo experiencias únicas para los amantes de los animales con charlas, talleres, exhibiciones y actividades para toda la familia. La jornada reúne expertos en bienestar animal, entrenadores, instituciones académicas y organizaciones que trabajan por la protección de los peludos.

Estos son los eventos programados para este lunes 18 de agosto:

Pabellón 7 (Pet ideas)

10:00 AM - 10:45 AM | Cuidados profilácticos: vacunación y desparasitación de caninos y felinos – Universidad de La Salle

12:00 PM - 12:45 PM | Perros y niños: claves para una convivencia segura y tranquila – Camila Canina

1:00 PM - 1:45 PM | Conociendo a nuestro felino: claves para un hogar feliz y equilibrado – Universidad de La Salle

2:00 PM - 2:45 PM | ¿Cómo viajar con mascotas a nivel internacional? – Pasaporte Pets S.A.S.

3:00 PM - 3:45 PM | Familia interespecie – IDPYBA

4:00 PM - 4:45 PM | Cuidados bucodentales en casa / Manejo de la enfermedad periodontal – Universidad de La Salle

5:00 PM - 5:45 PM | Un espacio para aprender de los que marcan la diferencia – Kainos Laboratorios S.A.S.

6:00 PM - 6:45 PM | ¿Cómo protege la ley a los animales? – IDPYBA

7:00 PM - 7:45 PM | Herramientas jurídicas para identificar, prevenir y penalizar el maltrato animal – IDPYBA

Pabellón 6 Nivel 2 (Parque Agility)

10:00 AM - 2:00 PM | Actividades - Parque de Agility – 2AS Academia

3:00 PM - 5:00 PM | Actividad - Razas Colombia – Yoyis

Pabellón 3 Nivel 1 (Pista Actividades)

10:45 AM - 11:00 AM | Violencias interrelacionadas – IDPYBA

12:00 PM - 12:45 PM | Crea a tu animal fantástico – IDPYBA

12:46 PM - 12:59 PM | Violencias interrelacionadas – IDPYBA

1:00 PM - 1:45 PM | Hablemos de deportes con tu perro – Petfit Gear SAS

2:00 PM - 2:45 PM | Demostración canina: grupo KSAR de búsqueda y rescate – Cruz Roja Colombiana

2:46 PM - 2:59 PM | Violencias interrelacionadas – IDPYBA

3:00 PM - 3:45 PM | Primeros auxilios – IDPYBA

4:00 PM - 4:45 PM | Aventuras de patas y pasaportes: recorriendo el mundo con tu mascota – V.I.Pet Travel

4:46 PM - 5:00 PM | Violencias interrelacionadas – IDPYBA

Pabellón 3 Nivel 2 (Escuela de la felicidad)

11:00 AM - 11:45 AM | Doga yoga con tu perro – Jei el de los Perros

3:00 PM - 3:45 PM | Taller de emociones caninas – Jei el de los Perros

Carpa Plaza Banderas (Pet arena)

12:00 PM - 12:45 PM | Doga yoga con tu perro – Jei el de los Perros

3:00 PM - 3:45 PM | Demostración grupo operativo canino INPEC – INPEC

4:00 PM - 4:45 PM | Demostración canina: grupo KSAR de búsqueda y rescate – Cruz Roja Colombiana

5:00 PM - 5:45 PM | Taller de emociones caninas – Jei el de los Perros

Una agenda llena de conocimiento, diversión y experiencias para fortalecer la relación entre humanos y animales.

