“Voy a escoger otro”: devuelven a Nerón a la fundación con la frase más cruel

La Fundación Adopta Un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Cundinamarca, expuso en sus redes sociales el caso de Nerón, un perro de un año que recientemente fue devuelto a sus instalaciones después de haber sido adoptado por un hombre que, inicialmente, prometió brindarle un hogar definitivo.

Según relató la fundación, el adoptante ofreció “amor eterno” a Nerón, pero después de un tiempo lo regresó con múltiples excusas. “Lo dejó y enseguida dijo ‘voy a escoger otro para llevar’”, señalaron desde la organización, calificando el acto como una falta de responsabilidad y empatía hacia los animales.

Ante esta actitud, la fundación tomó una decisión tajante: no permitirle adoptar a ningún otro perro. “Obviamente, no le dimos el chance de llevarse ni una pulga porque primero, no son cosas, y segundo, porque Nerón mostraba signos de que no lo había pasado bien”, expresaron.

La situación dejó en evidencia un problema frecuente en el ámbito de la adopción animal: el trato de los animales como si fueran objetos reemplazables. Para la fundación, Nerón no es solo un caso más, sino un ser vivo que merece una segunda oportunidad verdadera, esta vez con una familia comprometida.

Pese al abandono, Nerón conserva su nobleza y buen carácter. Es un perro sociable, amoroso, juguetón y cariñoso, que disfruta especialmente de las caricias en su panza y de la compañía humana y animal. Actualmente, se encuentra en buenas condiciones de salud: ya está vacunado, esterilizado y desparasitado, listo para encontrar un hogar donde no lo vuelvan a dejar atrás.

Desde Adopta Un Buen Amigo Chan hacen un llamado a la adopción responsable. “Perdónanos, chiquito, pero deseamos y prometemos que te daremos el hogar que mereces”, expresaron.

Las personas interesadas en adoptar a Nerón pueden comunicarse con la fundación a través de sus canales oficiales. Adoptar no debe ser una decisión impulsiva, sino un compromiso real de cuidado y amor por toda la vida.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

