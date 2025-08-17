El portal empezará a funcionar desde el próximo 22 agosto. Foto: Unsplash

Como parte de su apuesta por el bienestar animal, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), lanzó una nueva herramienta digital: el portal web “Perros y gatos buscan su hogar”. Esta iniciativa busca convertirse en un sistema efectivo de consulta para quienes necesitan localizar a sus mascotas extraviadas.

“Bogotá es una ciudad profundamente animalista y cada vez más consciente de la necesidad de habilitar canales de reencuentro entre nuestros animales de compañía y sus hogares perdidos, por esa razón habilitamos este espacio para que todos encontremos un sitio donde buscar a nuestros familiares peludos extraviados”, explicó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

El portal abrirá oficialmente sus puertas digitales el 22 de agosto de 2025, funcionando como un punto de difusión centralizado para avisos de perros y gatos extraviados. La ciudadanía podrá publicar fotografías, descripciones y datos de contacto, con el fin de facilitar la búsqueda y el encuentro.

El contenido será ingresado directamente por sus dueños y, tras una revisión para fines de divulgación, será publicado con autorización previa. El IDPYBA aclara que no verificará la veracidad de la información suministrada, limitándose exclusivamente a hospedar y facilitar las publicaciones en su plataforma.

Desde un enfoque legal, el instituto resalta que el uso del sitio implica que los titulares de los datos, fotografía, información y medios de contacto, han otorgado su consentimiento previo, expreso e informado, en cumplimiento con el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012.

Este portal digital se suma a otros esfuerzos del Distrito por promover la adopción responsable y la tenencia consciente en la ciudad, incluyendo jornadas masivas y oferta de servicios veterinarios, esterilización y promoción de hogares temporales.

