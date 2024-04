Famosa aerolínea cambia las condiciones para viajar con mascotas: será más fácil y económico

El transporte de animales de compañía en cabina está limitado a gatos y perros que cumplan con los requisitos de tamaño, edad y destino. Foto: Pixabay

El pasado 28 de marzo, la aerolínea American Airlines anunció nuevos cambios en su política de transporte de mascotas. A partir de ahora, los pasajeros podrán llevar en el avión a su animal de compañía junto a un artículo adicional, que irá en el compartimento superior del avión, sin costo alguno.

De acuerdo con American Airlines, el transporte de animales de compañía en cabina está limitado a gatos y perros que cumplan con los requisitos de tamaño, edad y destino. La mascota deberá permanecer en el contenedor y bajo el asiento delante de usted durante todo el vuelo. El peso combinado del guacal y de su animal de compañía no puede exceder los 9,07 kilogramos (el peso se comprobará durante la facturación).

Antes, los pasajeros que llevaban una mascota en cabina, además de pagar una tarifa de 150 dólares (más de 500.000 pesos colombianos), solo podían llevar un artículo muy pequeño que sí o sí debía caber debajo del asiento delantero junto al contenedor del animal. Las medidas recomendadas del transportín, que debe estar cerrado o con cremallera, son 46 x 28 x 28 centímetros (largo + ancho + alto).

Si la persona llevaba un artículo más grande, tal como un bolso de mano con ruedas, este debía facturarse por una tarifa de 35 dólares (más de 100.000 pesos colombianos). Otra alternativa era enviar a su mascota en la bodega del avión.

Ahora, con las nuevas reglas, American Airlines permitirá a los pasajeros llevar una (1) mascota en cabina (el perro o gato deberá permanecer en el contenedor y bajo el asiento delante de usted durante todo el vuelo) y también un bolso de mano normal o un artículo personal, pero no ambos. Este objeto irá en el compartimento superior del avión, ya no debe ir debajo del asiento y no tendrá ningún costo adicional.

Cabe recordar que la aerolínea solo acepta siete contenedores de mascotas en los vuelos, sin contar a los animales de asistencia. Mientras que en los vuelos American Eagle solo se permiten cinco contenedores.

Algunos usuarios en línea han aplaudido la decisión de la aerolínea, pues consideraban que antes era muy injusta. “Siempre fue frustrante que el perro contara como equipaje de mano a pesar de que estaba pagando una tarifa adicional (por mascota) que a veces era más que el boleto para mí”, dijo Gary Leff, un bloguero de viajes, a The Mirror.

“Hicimos el cambio para brindar una experiencia más conveniente y cómoda a los clientes”, indicó American Airlines a los medios en Estados Unidos como USA Today, New York Post, CBS News, entre otros.

Los cambios aún no se han realizado en la página web de la aerolínea, se espera que el ajuste se haga en los próximos días.