“Descansa en paz”: dispararon a Oliver, perrito de reconocida actriz

El responsable argumentó que desarrolló la acción en defensa propia. Foto: Instagram: angieharmon

Angie Harmon, quien es reconocida por su trabajo en series como Ley y Orden y Rizzoli Isles, recurrió a Instagram para relatar cómo ocurrió la muerte de su perro y afirmar que no había justificación alguna para la acción contra su mascota.

Según su relato, el repartidor entregó el pedido para, posteriormente, dispararle a su perro sin motivo aparente. La familia ha denunciado el incidente a la policía, pero el hombre fue liberado argumentando defensa propia. Angie sostiene que no fue un accidente y cree que el repartidor sabía que no estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad.

La actriz afirma que consideraba a Ollie como un miembro de la familia, por lo que lamenta profundamente no haber podido evitar su muerte.

El departamento de policía de Charlotte no presentó cargos contra el repartidor, pues, según ellos, el perro lo atacó desde el interior de la casa, y el repartidor se defendió con un único disparo que resultó mortal para el animal. Instacart ha expresado su consternación y suspendió la cuenta del comprador como parte de su política de tolerancia cero contra la violencia.

Según un comunicado compartido con el medio de comunicación People, el Departamento de Policía reveló en su investigación que el conductor llegó a la residencia y entregó el pedido. “El conductor informó a los oficiales que un perro lo atacó mientras estaba en la propiedad y que se defendió disparando un solo tiro, hiriendo al perro de gravedad. Otro perro estaba presente en la residencia, pero no participó en el ataque”, afirmó la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. El Departamento de Control y Cuidado Animal de CMPD también acudió al lugar.

“Disparó a nuestro perro con mis hijas y yo en casa y seguía diciendo: ‘Sí, disparé a tu perro. Sí, lo hice’”, añadió Harmon en Instagram.

La ex estrella de Ley y Orden compartió una historia en narrando lo sucedido: “Al hombre que nos quitó a Ollie: tus acciones son despreciables e inexcusables”, escribió. “No solo nos has robado a un ser querido de nuestra familia, sino que también nos has traumatizado más allá de lo imaginable”.

“El hecho de que alguien pueda cometer un acto tan cruel está más allá de mi comprensión y estoy devastada por no haber podido despedirme de él”, afirmó.