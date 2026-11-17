Más allá de la rutina de limpieza, la institución destaca que esta iniciativa representa un espacio de interacción y bienestar tanto para los animales como para los voluntarios. Durante la jornada, los asistentes colaborarán en el lavado y cuidado de los perros, en una dinámica que combina la atención animal con momentos de…

La Fundación Tepa ha anunciado la realización de su próxima jornada de baño, una actividad diseñada para el cuidado e higiene de los animales rescatados que busca promover la participación activa de la comunidad.

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Más allá de la rutina de limpieza, la institución destaca que esta iniciativa representa un espacio de interacción y bienestar tanto para los animales como para los voluntarios. Durante la jornada, los asistentes colaborarán en el lavado y cuidado de los perros, en una dinámica que combina la atención animal con momentos de esparcimiento.

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Para participar, la fundación requiere que los interesados cuenten con disposición, paciencia y actitud positiva, advirtiendo que es probable que los voluntarios se salpiquen o queden con restos de pelo, por lo que se recomienda asistir con ropa de cambio y tomar previsiones según las condiciones climáticas del día.

Las personas interesadas en sumarse a esta labor social pueden comunicarse directamente con la Fundación Tepa para coordinar su visita y obtener los detalles logísticos de la convocatoria.

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