Fundación pide ayuda para sus perros rescatados: así puede apoyar a la “Dognatón”

La Dognatón busca garantizar la sostenibilidad del refugio de animales durante los próximos meses. Foto: Fundación Col Choca La Pata

La Fundación Col Choca La Pata, organización sin animo de lucro dedicada al rescate y rehabilitación de perros sin hogar en Colombia, lanzó una campaña solidaria para garantizar la alimentación y atención médica de los animales que actualmente tiene bajo su cuidado.

A través de sus redes sociales, donde aparece como @fundacion_chocalapata, la fundación anunció la “DOGNATÓN CHOCAPATUNA”, una jornada de recaudo con la que busca reunir COP 7.000.000 antes de que finalice el mes. El objetivo, explican, es cubrir gastos esenciales como concentrado, medicamentos, tratamientos veterinarios y cuidados básicos para decenas de perros rescatados.

“Hoy no venimos a mostrar solo fotos bonitas. Hoy venimos a decir que necesitamos ayuda real para seguir adelante”, señalaron en su mensaje. La fundación recordó que detrás de cada animal que permanece bajo su cuidado hay una historia de abandono, maltrato o enfermedad que aún no termina. Aunque el compromiso y el trabajo voluntario se mantienen, advierten que los recursos económicos son limitados y que la sostenibilidad del refugio depende del apoyo ciudadano.

La campaña invita a cada persona a donar desde 10.000 pesos, una suma que, según la organización, puede representar alimento para un día, parte de un tratamiento o un paso más hacia la recuperación de un perro en estado vulnerable. “Tal vez para muchos no cambie el día, pero para ellos puede significar una segunda oportunidad”, expresaron.

La fundación también hizo un llamado a compartir la iniciativa y difundirla entre familiares y amigos, con el fin de ampliar la red de apoyo que históricamente ha acompañado sus procesos de rescate y adopción. Bajo el mensaje de transformar “lágrimas en colitas felices”, la organización apela a la solidaridad de quienes en algún momento han seguido sus historias o han sido testigos de las recuperaciones de los llamados “chocapatunos”.

Las personas interesadas en contribuir pueden visitar las redes sociales de la fundación @fundacion_chocalapata, donde encontrarán los canales oficiales de donación y más información sobre cómo apoyar esta jornada solidaria.

