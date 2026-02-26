Publicidad

La iniciativa que transforma vallas publicitarias en casas para perros callejeros

El proyecto Stand for Strays impulsa la construcción de casas para perros sin hogar en Tailandia, un país donde la presencia de animales callejeros sigue siendo una problemática profundamente arraigada.

La Red Zoocial
26 de febrero de 2026 - 03:48 p. m.
Mejorar las condiciones de vida de los perros comunitarios facilita el trabajo de organizaciones de protección animal y voluntarios.
Foto: @stand_forstrays
En Bangkok, Tailandia, existe una iniciativa que transforma la manera en que se aborda el problema de los perros en condición de calle. Mediante una propuesta que combina diseño, reciclaje y conciencia social, el proyecto, impulsado por Stand for Strays y difundido a través de sus redes sociales (@stand_forstrays), construye pequeñas casas para caninos sin hogar utilizando vallas publicitarias recicladas.

Según informan desde el portal de Stand for Strays, en Tailandia la presencia de perros callejeros es una problemática profundamente arraigada. Cada año, el país destina importantes recursos a su gestión, incluyendo campañas de vacunación antirrábica, atención sanitaria y la construcción de refugios. Sin embargo, el crecimiento constante de la población canina supera los esfuerzos institucionales.

Diversos sectores, tanto gubernamentales como privados y grupos de voluntariado, han centrado sus estrategias en el control de la reproducción a través de la esterilización. No obstante, tras estos procedimientos, muchos perros son devueltos a sus comunidades sin que sus condiciones de vida mejoren significativamente, lo que perpetúa situaciones de abandono y maltrato.

Frente a este panorama, Stand for Strays propone una solución complementaria basada en lo que denominan “Pequeñas Arquitecturas”. Se trata de refugios temporales diseñados para integrarse en las comunidades y ofrecer a los caninos un espacio digno y organizado. Estas estructuras, elaboradas con materiales reciclados como lonas publicitarias, brindan una protección a los animales.

El proyecto sostiene que mejorar las condiciones de vida de los perros comunitarios facilita el trabajo de organizaciones y voluntarios, al contar con puntos definidos donde concentrar la atención veterinaria y humanitaria. Además, busca cambiar la percepción sobre estos animales, promoviendo la cooperación entre vecinos.

El diseñador Yodsaporn Juntongjeen es quien lidera la propuesta. Recientemente se anunció la instalación de tres nuevas casas en una zona donde habitan tres perros callejeros. Allí, según detallaron, un grupo de familias se encargan de velar por su bienestar, un ejemplo de lo que denominan “perros comunitarios”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

