Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Buscan un hogar para Alma, perrita que pasó tres años amarrada a un árbol cuidando gallinas

Aunque ya está recuperada, esterilizada y con vacunas al día, Alma sigue esperando una familia. Sus rescatistas aseguran que, pese a su carácter dulce y juguetón, no ha recibido solicitudes de adopción.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
25 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Alma tiene tres años, está esterilizada y cuenta con su esquema de vacunación al día.
Alma tiene tres años, está esterilizada y cuenta con su esquema de vacunación al día.
Foto: @rescatistas_huellitas_felices_
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En Bogotá, un grupo independiente de rescatistas busca cambiar la historia de Alma, una perrita de tres años que pasó la mayor parte de su vida atada a un árbol, en medio del monte, donde era utilizada para cuidar gallinas. Según relatan desde Rescatista Huellitas Felices Bogotá, la canina vivió en condiciones precarias, sin los cuidados básicos, con hambre constante y expuesta a múltiples peligros.

Huellitas Felices Bogotá, un grupo de mujeres dedicadas al rescate, recuperación y búsqueda de segundas oportunidades para animales vulnerables, asumió su caso tras conocer la situación. Desde entonces, Alma recibió atención veterinaria y un proceso de recuperación integral.

Vínculos relacionados

Lanzan plataforma para identificar candidatos comprometidos con la protección animal
Caminata canina solidaria apoyará a damnificados por inundaciones en Córdoba y Antioquia
Doggy Click, la plataforma para encontrar a su nuevo mejor amigo peludo en Bogotá

Hoy está esterilizada, desparasitada y con su esquema de vacunación al día. Es de tamaño mediano-pequeño y, por su apariencia, muchas personas la describen como una “mini pastor alemán”. Sin embargo, más allá de su aspecto físico, quienes la han conocido resaltan su carácter alegre y amoroso.

Pese a estos avances, encontrarle un hogar definitivo ha sido más difícil de lo esperado. De acuerdo con las rescatistas, aunque varias personas expresan que es “encantadora” cuando la ven, hasta ahora no ha logrado concretarse una adopción. La falta de postulantes ha generado sorpresa entre quienes acompañan su proceso, especialmente por el cambio que ha mostrado tras dejar atrás el maltrato y el abandono.

El grupo hace un llamado a la ciudadanía para ayudar a difundir su historia y aumentar sus posibilidades de encontrar una familia responsable. “Hoy más que nunca solicitamos apoyo para que Alma tenga la oportunidad de un hogar”, señalan.

Las personas interesadas en adoptarla o recibir más información pueden comunicarse en Bogotá a los números 313 574 5056 y 311 854 6583 o a través de su cuenta de Instagram @rescatistas_huellitas_felices_.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.