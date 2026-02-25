Buscan un hogar para Alma, perrita que pasó tres años amarrada a un árbol cuidando gallinas

Alma tiene tres años, está esterilizada y cuenta con su esquema de vacunación al día. Foto: @rescatistas_huellitas_felices_

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá, un grupo independiente de rescatistas busca cambiar la historia de Alma, una perrita de tres años que pasó la mayor parte de su vida atada a un árbol, en medio del monte, donde era utilizada para cuidar gallinas. Según relatan desde Rescatista Huellitas Felices Bogotá, la canina vivió en condiciones precarias, sin los cuidados básicos, con hambre constante y expuesta a múltiples peligros.

Huellitas Felices Bogotá, un grupo de mujeres dedicadas al rescate, recuperación y búsqueda de segundas oportunidades para animales vulnerables, asumió su caso tras conocer la situación. Desde entonces, Alma recibió atención veterinaria y un proceso de recuperación integral.

Hoy está esterilizada, desparasitada y con su esquema de vacunación al día. Es de tamaño mediano-pequeño y, por su apariencia, muchas personas la describen como una “mini pastor alemán”. Sin embargo, más allá de su aspecto físico, quienes la han conocido resaltan su carácter alegre y amoroso.

Pese a estos avances, encontrarle un hogar definitivo ha sido más difícil de lo esperado. De acuerdo con las rescatistas, aunque varias personas expresan que es “encantadora” cuando la ven, hasta ahora no ha logrado concretarse una adopción. La falta de postulantes ha generado sorpresa entre quienes acompañan su proceso, especialmente por el cambio que ha mostrado tras dejar atrás el maltrato y el abandono.

El grupo hace un llamado a la ciudadanía para ayudar a difundir su historia y aumentar sus posibilidades de encontrar una familia responsable. “Hoy más que nunca solicitamos apoyo para que Alma tenga la oportunidad de un hogar”, señalan.

Las personas interesadas en adoptarla o recibir más información pueden comunicarse en Bogotá a los números 313 574 5056 y 311 854 6583 o a través de su cuenta de Instagram @rescatistas_huellitas_felices_.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱