10 comportamientos extraños de los gatos y su significado

1. Ronronear cuando están asustados o enfermos: aunque suele asociarse a la tranquilidad, los felinos también ronronean en situaciones de estrés, dolor o convalecencia. Esta vibración actúa como un mecanismo de autoconsuelo y…

Los gatos destacan por su personalidad independiente y por una serie de conductas que, a ojos de los humanos, pueden resultar desconcertantes. Aunque a menudo parecen actos sin sentido, la ciencia y la etología explican que cada uno de estos hábitos responde a instintos, formas de comunicación o necesidades fisiológicas.

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1. Ronronear cuando están asustados o enfermos: aunque suele asociarse a la tranquilidad, los felinos también ronronean en situaciones de estrés, dolor o convalecencia. Esta vibración actúa como un mecanismo de autoconsuelo y libera endorfinas para aliviar el malestar.

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2. Dar regalos a sus dueños: dejar presas muertas o juguetes a los humanos no es una muestra de desdén, sino un instinto maternal y social. En la naturaleza, las madres llevan alimento a su camada; al hacerlo en casa, comparten sus "recursos" con el grupo familiar.

3. Amasar mantas o personas: mover las patas delanteras de ritmo alternativo sobre una superficie blanda es un comportamiento heredado de la lactancia. Los gatitos empujan las mamas de su madre para estimular la salida de leche, y de adultos repiten este movimiento cuando se sienten seguros y relajados.

4. Correr repentinamente por la casa: estas explosiones de energía desmedida, conocidas técnicamente como periodos de actividad aleatoria frenética (FRAP, por sus siglas en inglés), responden a la necesidad de liberar tensión acumulada o simular la caza.

5. Tapar la comida: mover las patas alrededor del plato como si intentaran enterrar el alimento es un vestigial instintivo para ocultar su rastro ante posibles depredadores o competidores en el entorno natural.

6. Frotar la cabeza contra personas u objetos: al realizar este gesto, conocido como "frotamiento facial", liberan feromonas mediante las glándulas de sus mejillas y barbilla. Con ello marcan su territorio y reconocen a los miembros de su entorno como seguros.

7. Morder tras pedir caricias: aceptar caricias y reaccionar con un mordisco repentino se debe a la sobreestimulación táctil. Llega un punto en que el contacto físico continuo les resulta incómodo o doloroso, por lo que usan el mordisco como una señal de alto.

8. Tirar objetos de las mesas: lanzar cosas al suelo combina curiosidad, exploración de texturas y búsqueda de atención. Al mover un objeto con la pata, evalúan si está vivo o si reacciona, simulando el comportamiento ante una presa.

9. Dormir en cajas pequeñas: los espacios reducidos y confinados brindan una sensación de seguridad y protección al reducir los ángulos vulnerables a ataques. Además, las superficies de cartón ayudan a conservar su temperatura corporal.

10. Mirar fijamente a la nada: a diferencia de los humanos, los gatos poseen un sentido del oído y una visión periférica capaces de detectar frecuencias sonoras, micro-movimientos o partículas suspendidas en el aire que pasan completamente desapercibidos para el ojo humano.

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