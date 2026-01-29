A Filipa de tres meses la devolvieron al refugio por subirse a la mesa: busca un hogar

Filipa fue devuelta al refugio por subirse a la mesa, una conducta ligada al hambre y al abandono que ha vivido. Foto: @alberguemichiwasi

Filipa es un gata de apenas tres meses que ya ha experimentado el abandono. Esta pequeña gatita fue devuelta a un refugio en Lima, Perú, luego de que la “familia” que la había adoptado desistiera de su decisión por una conducta bastante común en mascotas que son cachorras y han crecido en el abandono: subirse a la mesa y tomar de la comida humana.

La historia fue compartida por el Albergue Michi Wasi (en rede sociales como @alberguemichiwasi), un refugio especializado en el rescate de gatos con discapacidad y felinos positivos a FeLV (Virus de la Leucemia Felina) y FIV (Virus de la Inmunodeficiencia Felina).

Según relataron en su cuenta de Instagram, Filipa llegó al albergue por un niño que, con gran tristeza, tuvo que separarse de ella. Su familia vivía en un departamento alquilado donde no se permitían animales y, además, no contaban con los recursos para cubrir su cuidado.

Cuando fue rescatada, la gatita se encontraba en un estado delicado de salud, pues tenía un fuerte cuadro respiratorio, estaba muy delgada, deshidratada y comía con desesperación, como si temiera que le fueran a quitar el alimento en cualquier momento. Para los cuidadores, ese comportamiento es una clara señal del hambre y el abandono que sufrió a una edad muy temprana.

Aunque Filipa logró recuperarse físicamente, una de sus conductas persiste: se sigue subiendo a la mesa en busca de comida. Esta acción, común en animales de edades cortas y que han pasado por periodos de escasez, fue el motivo por el cual su primera solicitud de adopción no prosperó y la gatita fue devuelta al refugio, un hecho que generó preocupación entre quienes la cuidan.

Desde Michi Wasi temen que esta “travesura” se convierta en una barrera para que Filipa encuentre un hogar definitivon. “Tenemos miedo de que ese sea el motivo por el cual Filipa no encuentre un hogar”, aseguró el refugio.

Sin embargo, desde Albergue Michi Wasi insisten en que Filipa no es una gata traviesa, solo es activa, juguetona y sociable. Además, se lleva bien tanto con otros gatos como con perros y solo necesita una familia paciente, dispuesta a comprender que algunas conductas son consecuencia directa del abandono que vivió.

Actualmente, Filipa tiene casi tres meses y medio y dio negativo a leucemia y sida felino. El refugio hace un llamado a los posibles adoptantes para que miren más allá de una conducta puntual y le brinden la oportunidad de conocer, por primera vez, lo que significa un hogar seguro y amoroso.

