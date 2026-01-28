¿Busca un amigo fiel? Bogotá celebra su primera gran jornada de adopción animal de 2026

Entre los animales que esperan una segunda oportunidad se encuentra Medusa, una perrita de ocho años, amorosa y tranquila, que lleva más de tres años en la Unidad de Cuidado Animal. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Bogotá se prepara para vivir la primera gran jornada de adopción animal de 2026, una iniciativa que busca transformar la vida de perros y gatos rescatados y, al mismo tiempo, promover una cultura de tenencia responsable en la capital.

La jornada se llevará a cabo este sábado 31 de enero desde el mediodía hasta las 5:00 de la tarde en la Plaza Jazmín del Centro Comercial El Edén, ubicado en la Av. Boyacá # 12b -18, en la localidad de Kennedy. Allí, decenas de animales que han sido rescatados de situaciones de abandono y maltrato estarán disponibles para adopción responsable, tras haber pasado por un proceso integral de rehabilitación.

El espacio está organizado en alianza con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Según informó la entidad, todos los perros y gatos que participarán en la jornada se entregan con chequeo médico previo, esterilización, vacunación, desparasitación y microchip, además de contar con acompañamiento durante su proceso de adaptación al nuevo hogar. El equipo profesional del Instituto también brindará orientación personalizada para ayudar a cada familia a encontrar el animal que mejor se ajuste a su estilo de vida, rutinas y entorno.

Como parte de las actividades, a las 2:00 p. m. se llevará a cabo una charla de sensibilización sobre adopción responsable y bienestar animal, dirigida a la ciudadanía. El espacio busca generar reflexión sobre el compromiso que implica integrar un animal de compañía a la familia y fortalecer la convivencia basada en el respeto y la empatía.

Entre los animales que esperan una segunda oportunidad se encuentra Medusa, una perrita de ocho años, amorosa y tranquila, que lleva más de tres años en la Unidad de Cuidado Animal. Medusa fue rescatada del maltrato por el Escuadrón Anticrueldad y hoy busca una familia que disfrute, como ella, de los paseos cortos, los espacios calmados y el sol de la tarde. Su historia representa la de muchos perros y gatos criollos que, pese a su pasado difícil, están listos para entregar cariño incondicional.

Requisitos para adoptar un perro o gato

Desde el IDPYBA y El Edén Centro Comercial recuerdan que la adopción debe ser una decisión consciente y compartida por todo el núcleo familiar. Entre los requisitos se encuentra ser mayor de edad, presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal. En el caso de los gatos, es obligatorio llevar guacal o morral especializado, mientras que para los perros se debe disponer de correa y pechera. Si se trata de animales de manejo especial, también es necesario llevar bozal y tener experiencia previa en su cuidado.

Esta jornada no solo busca facilitar adopciones, sino reafirmar la adopción como una alternativa ética frente a la compra de animales. Como recuerdan los organizadores, cada adopción representa una nueva oportunidad para salvar vidas y construir vínculos basados en el amor y el respeto.

