La Red Zoocial

¿Busca un amigo fiel? Bogotá celebra su primera gran jornada de adopción animal de 2026

La jornada, organizada en alianza con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se llevará a cabo este sábado 31 de enero en el Centro Comercial El Edén.

28 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
Entre los animales que esperan una segunda oportunidad se encuentra Medusa, una perrita de ocho años, amorosa y tranquila, que lleva más de tres años en la Unidad de Cuidado Animal.
Entre los animales que esperan una segunda oportunidad se encuentra Medusa, una perrita de ocho años, amorosa y tranquila, que lleva más de tres años en la Unidad de Cuidado Animal.
Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Bogotá se prepara para vivir la primera gran jornada de adopción animal de 2026, una iniciativa que busca transformar la vida de perros y gatos rescatados y, al mismo tiempo, promover una cultura de tenencia responsable en la capital.

La jornada se llevará a cabo este sábado 31 de enero desde el mediodía hasta las 5:00 de la tarde en la Plaza Jazmín del Centro Comercial El Edén, ubicado en la Av. Boyacá # 12b -18, en la localidad de Kennedy. Allí, decenas de animales que han sido rescatados de situaciones de abandono y maltrato estarán disponibles para adopción responsable, tras haber pasado por un proceso integral de rehabilitación.

El espacio está organizado en alianza con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Según informó la entidad, todos los perros y gatos que participarán en la jornada se entregan con chequeo médico previo, esterilización, vacunación, desparasitación y microchip, además de contar con acompañamiento durante su proceso de adaptación al nuevo hogar. El equipo profesional del Instituto también brindará orientación personalizada para ayudar a cada familia a encontrar el animal que mejor se ajuste a su estilo de vida, rutinas y entorno.

Como parte de las actividades, a las 2:00 p. m. se llevará a cabo una charla de sensibilización sobre adopción responsable y bienestar animal, dirigida a la ciudadanía. El espacio busca generar reflexión sobre el compromiso que implica integrar un animal de compañía a la familia y fortalecer la convivencia basada en el respeto y la empatía.

Entre los animales que esperan una segunda oportunidad se encuentra Medusa, una perrita de ocho años, amorosa y tranquila, que lleva más de tres años en la Unidad de Cuidado Animal. Medusa fue rescatada del maltrato por el Escuadrón Anticrueldad y hoy busca una familia que disfrute, como ella, de los paseos cortos, los espacios calmados y el sol de la tarde. Su historia representa la de muchos perros y gatos criollos que, pese a su pasado difícil, están listos para entregar cariño incondicional.

Requisitos para adoptar un perro o gato

Desde el IDPYBA y El Edén Centro Comercial recuerdan que la adopción debe ser una decisión consciente y compartida por todo el núcleo familiar. Entre los requisitos se encuentra ser mayor de edad, presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal. En el caso de los gatos, es obligatorio llevar guacal o morral especializado, mientras que para los perros se debe disponer de correa y pechera. Si se trata de animales de manejo especial, también es necesario llevar bozal y tener experiencia previa en su cuidado.

Esta jornada no solo busca facilitar adopciones, sino reafirmar la adopción como una alternativa ética frente a la compra de animales. Como recuerdan los organizadores, cada adopción representa una nueva oportunidad para salvar vidas y construir vínculos basados en el amor y el respeto.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

