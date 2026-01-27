Roban un recipiente de agua destinado a perritos de la calle: “es falta de humanidad”

Las personas interesadas en donar un nuevo recipiente o apoyar esta iniciativa con alimento puede comunicarse directamente con la Fundación Natufauna. Foto: @fundacion_natufauna

Un reciente acto de indiferencia ha generado indignación en habitantes y defensores de animales en Sogamoso, Boyacá. La Fundación Natufauna denunció a través de sus redes sociales que uno de los recipientes utilizados para suministrar agua a perros en condición de calle fue robado en la carrera 11 con calle 19, en la zona de comidas del municipio.

De acuerdo con la organización, este recipiente hacía parte de una labor diaria de cuidado que realizan voluntarios, quienes dejan alimento y agua limpia en el lugar durante la mañana y la noche para los perros sin hogar. Sin embargo, en menos de una hora desde su última visita, la taza desapareció.

“Nos robaron la taza de agua de los perritos ¿Cómo es posible que alguien robe a los animales más vulnerables? Dejamos comida y agua limpia mañana y noche para los perritos de la calle, y en menos de 1 hora se llevaron nuestra taza. ¡Es un acto de total inconsciencia y falta de humanidad!”, señaló la fundación en su publicación.

Para Natufauna, el hecho va más allá de la pérdida de un objeto, pues representa una afectación directa a una acción solidaria que busca aliviar las difíciles condiciones de vida de estos perros.

Desde la organización, reconocida por su trabajo en bienestar y protección animal en Sogamoso, insistieron en que este tipo de gestos solidarios son fundamentales para garantizar que los animales de la calle puedan hidratarse, especialmente en zonas concurridas y con altas temperaturas.

Ante lo ocurrido, la organización hizo un llamado a la ciudadanía para reponer la taza robada y continuar con esta labor comunitaria. “No es solo un objeto, es un símbolo de compasión y cuidado hacia los animales que más lo necesitan”, enfatizaron.

Las personas interesadas en donar un nuevo recipiente o apoyar esta iniciativa con alimentos o donaciones pueden comunicarse directamente con la Fundación Natufauna, identificada en redes sociales como @fundacion_natufauna. La organización reiteró su compromiso de seguir alimentando y cuidando a los perros en situación de calle en distintos puntos de Sogamoso, pese a los obstáculos.

