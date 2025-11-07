Perrito se hace viral por recibir a “intruso” con amor en vez de proteger su casa

La visita era una cita de mantenimiento programada a la que su dueña no pudo asistir personalmente. Foto: @goldenmacy / TikTok

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para la mayoría de los perros, la aparición de un extraño en casa sería motivo suficiente para que sus instintos protectores se activaran de inmediato. Sin embargo, Macy, una golden retriever de seis años, demostró ser la excepción.

En lugar de ladrar o ponerse a la defensiva, fue captada saludando a un “intruso” como si se tratara de su mejor amigo, una escena que rápidamente conquistó las redes sociales.

Baylee, su dueña de 27 años y residente de Tampa, Florida, compartió el divertido momento en la cuenta de TikTok de su mascota (@goldenmacy). En el video, se observa cómo Macy recibe al trabajador de mantenimiento que ingresó al hogar con una actitud llena de entusiasmo y cariño. Le sigue por toda la casa, le lleva sus juguetes e incluso logra convencerlo de jugar un rato antes de que se retire.

La visita era una cita de mantenimiento programada a la que Baylee no pudo asistir personalmente. Al revisar las grabaciones de la cámara para mascotas, se encontró con la entrañable reacción de su perra.

“No me sorprendió verla tan amistosa”, comentó a Newsweek. “Macy nunca ha considerado a nadie un extraño y siempre le lleva un juguete a cualquier visitante para que juegue con ella. Me pareció muy dulce que el ingeniero se detuviera a lanzarle su juguete antes de irse”.

El video se ha vuelto viral en TikTok, acumulando más de 270.000 reproducciones y más de 60.000 “me gusta”. La publicación va acompañada de un texto humorístico que dice: “Recordatorio anual de que Macy NO protegería la casa”, bromeando sobre la falta de instinto guardián de la golden retriever.

A pesar de ello, Baylee asegura sentirse afortunada de tener una perra tan sociable. “Es una golden típica: le encanta estar con la gente y siempre es especialmente dulce con los niños. Cuando alguien pregunta si puede acariciarla, suelo decir que se pondría triste si no lo hicieran”, comentó.

La reacción del público ha sido abrumadoramente positiva. Los usuarios no han podido evitar reírse del comportamiento de Macy y muchos compartieron en los comentarios cómo reaccionarían sus propios perros en una situación similar.

Entre los mensajes más destacados se leen frases como: “Como dueño de un golden, esto es totalmente real” o “Un extraño es solo un amigo que aún no has conocido”.

Con su ternura y simpatía, Macy no solo ha derretido corazones en internet, sino que también ha recordado por qué los golden retrievers son conocidos por su naturaleza amable y su amor incondicional hacia todos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱