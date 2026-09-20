Acicalamiento compulsivo en gatos: qué es y cómo identificarlo

El acicalamiento es una conducta natural en la rutina diaria de cualquier gato. Dedicar varias horas al día a lamerse les permite mantener la higiene del pelaje, eliminar parásitos externos, regular la temperatura corporal y liberar endorfinas. Sin embargo, cuando esta actividad sobrepasa los límites de lo habitual y se convierte en una fijación constante, deja de ser un hábito saludable para transformarse en un trastorno del comportamiento conocido como acicalamiento compulsivo o alopecia psicógena felina.

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El acicalamiento compulsivo es un comportamiento repetitivo, desmedido e incontrolable en el cual el felino se lame, muerde, jala o arranca el pelo de forma sistemática. A diferencia de la limpieza común, esta conducta busca aliviar estados de ansiedad, estrés, frustración o malestar físico. Con el tiempo, la fricción constante de la lengua sobre la piel provoca una pérdida de pelaje progresiva y, en casos avanzados, lesiones dermatológicas severas como irritación, heridas abiertas e infecciones secundarias.

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Causas principales de este comportamiento

Para abordar de forma precisa este problema, es indispensable distinguir entre los detonantes emocionales y las afecciones médicas subyacentes.

Factores psicológicos y ambientales: los felinos son animales de costumbres rígidas y altamente sensibles a los cambios en su entorno. Situaciones como mudanzas, la llegada de una nueva mascota o integrante al hogar, obras en la vivienda, alteraciones en su rutina habitual o la falta de enriquecimiento ambiental pueden desencadenar altos niveles de estrés. El gato recurre al acicalamiento repetitivo como un mecanismo de autorregulación emocional para calmar la tensión.

los felinos son animales de costumbres rígidas y altamente sensibles a los cambios en su entorno. Situaciones como mudanzas, la llegada de una nueva mascota o integrante al hogar, obras en la vivienda, alteraciones en su rutina habitual o la falta de enriquecimiento ambiental pueden desencadenar altos niveles de estrés. El gato recurre al acicalamiento repetitivo como un mecanismo de autorregulación emocional para calmar la tensión. Causas médicas y dermatológicas: no toda pérdida de pelo se debe a problemas emocionales. Dolencias físicas como la dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP), alergias alimentarias, infecciones por hongos (dermatofitosis), presencia de parásitos o dolores localizados en articulaciones y tracto urinario pueden motivar que el felino se lama insistentemente en la zona afectada para mitigar el dolor o el prurito.

Detectar esta condición a tiempo resulta fundamental para evitar complicaciones mayores en la salud física y emocional de su mascota. Entre las principales manifestaciones físicas y conductuales destaca la pérdida de pelaje simétrica, un rasgo distintivo de la alopecia psicógena en el que aparecen zonas calvas o con el pelo notablemente corto y roto, ubicadas frecuentemente en el abdomen, los flancos, la cara interna de los muslos y el lomo.

Asimismo, el felino desarrolla una conducta obsesiva e ininterrumpida al lamerse con una frecuencia e intensidad desproporcionadas, costándole detener la acción incluso ante estímulos externos, juegos o llamados. Esta ingesta excesiva de pelaje incrementa la aparición constante de bolas de pelo, aumentando los episodios de regurgitación o vómitos y elevando el riesgo de sufrir obstrucciones intestinales.

De igual forma, el lamiendo desmedido genera lesiones en la piel tales como enrojecimiento, costras, descamación o heridas expuestas en las áreas afectadas, lo que suele ir acompañado de cambios en el comportamiento general, donde el gato puede mostrarse inquieto, irritable, asustadizo o, por el contrario, aletargado y menos dispuesto a interactuar.

Diagnóstico y pautas para el tratamiento

Ante la sospecha de que su gato padece acicalamiento compulsivo, el primer paso debe ser acudir al médico veterinario. El profesional llevará a cabo las pruebas clínicas correspondientes —como raspados cutáneos, citologías o análisis de sangre— para descartar primero cualquier patología orgánica, parasitaria o alérgica.

Una vez confirmado que el origen es puramente conductual, el abordaje debe enfocarse en modificar el entorno y reducir los factores de estrés. Implementar rutinas diarias estables, proporcionar juegos interactivos, instalar rascadores y zonas en altura para ofrecer un enriquecimiento ambiental adecuado, y emplear difusores de feromonas sintéticas suelen ser estrategias eficaces. En casos severos o crónicos, el especialista en etología felina evaluará la conveniencia de prescribir tratamiento farmacológico específico para controlar la ansiedad del animal.

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