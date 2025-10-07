Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

Adopte a Simón: un tierno gatito que espera una familia en Bogotá

La adopción no solo transforma la vida del animal rescatado, sino también la de quienes deciden adoptarlo.

07 de octubre de 2025 - 06:18 p. m.
Simón, un cachorro desparasitado y con pruebas virales negativas, se encuentra bajo el cuidado de Adopta con Responsabilidad.
Foto: Adopta con responsabilidad
Con apenas tres meses de vida, Simón ya conoce el poder sanador de una caricia y la alegría que esconden los juegos. Este pequeño lleno de energía y ternura espera encontrar una familia que vea en él lo que su grupo rescatista ya descubrió: un compañero ideal para compartir la vida.

Simón, un cachorro desparasitado y con pruebas virales negativas, se encuentra bajo el cuidado de Adopta con Responsabilidad, organización que promueve la adopción consciente de animales en Bogotá. Desde el grupo hacen un llamado a abrir el corazón y ofrecerle una oportunidad a quienes, como él, buscan un hogar donde recibir amor y cuidados permanentes.

La adopción no solo transforma la vida del animal rescatado, sino también la de quienes deciden adoptarlo. Dar una segunda oportunidad significa brindar afecto, seguridad y un lugar donde crecer felices.

Para quienes deseen conocer a Simón o iniciar el proceso de adopción, pueden comunicarse por mensaje directo con Adopta con Responsabilidad, quienes enviarán el formulario correspondiente. La organización recuerda que no realiza cobros por traslados ni gestiones, y pide reportar cualquier intento de fraude o solicitud de dinero en su nombre.

Cada difusión, cada mensaje compartido, puede acercar a Simón un paso más a su familia definitiva. Porque adoptar no solo salva una vida: multiplica el amor.

Quienes estén interesados en Simón pueden comunicarse al 300 562 42 56 o seguir el proceso a través de Instagram en @adopta_con_responsabilidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

