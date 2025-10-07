Yeferson Cossio adopta a perro callejero enfermo durante jornada en el Amazonas

El influenciador anunció que en aproximadamente dos meses compartirá un nuevo video mostrando la recuperación y adaptación del perro en su hogar en Medellín. Foto: @yefersoncossio/Instagram

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante una jornada de esterilización animal en el departamento del Amazonas, el influenciador y empresario Yeferson Cossio protagonizó un gesto que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales: decidió adoptar a un perro callejero que no resistiría la cirugía programada debido a su delicado estado de salud causado por una avanzada sarna.

Al percatarse de la gravedad del caso, Cossio optó por trasladar al animal hasta Medellín para brindarle atención médica y una nueva oportunidad de vida junto a su familia. Según explicó el creador de contenido, su decisión busca no solo salvar al perro, sino también generar conciencia sobre la adopción responsable y la importancia de brindar cuidado y respeto a los animales en situación de vulnerabilidad.

El hecho ocurrió mientras el influenciador participaba en la campaña de esterilización que adelanta en la región amazónica. En un video publicado en su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de un millón de reproducciones, Cossio relató: “Obviamente, él no iba a aguantar la cirugía, pero tampoco podía dejarlo así, entonces decidí que me lo llevo a Medellín conmigo”.

La noticia fue recibida con entusiasmo por su pareja, Carolina Gómez, y su entorno cercano, quienes recordaron la experiencia previa con Toto, otro perro rescatado por Cossio que logró recuperarse por completo gracias a sus cuidados. Este antecedente reforzó la confianza de sus seguidores en la capacidad del influenciador para ofrecer bienestar a sus mascotas.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Miles de comentarios elogiaron la sensibilidad y compromiso del antioqueño con la causa animal. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como: “Quien es bueno con los animales siempre será buena persona” y “Esto te hace más grande que todo lo que has hecho en tu vida”. Otros internautas, sin embargo, sugirieron que en futuras campañas se incluyan también esterilizaciones para gatos, especie que enfrenta problemáticas similares.

Cossio, conocido por su constante apoyo a fundaciones de rescate animal, ha financiado más de 10.000 esterilizaciones para animales callejeros y mantiene una estrecha colaboración con la organización Manejo de Fauna Callejera, con la que busca promover la adopción y el bienestar de los animales sin hogar.

El influenciador anunció que en aproximadamente dos meses compartirá un nuevo video mostrando la recuperación y adaptación del perro en su hogar en Medellín. Asimismo, reiteró su compromiso de continuar impulsando proyectos que fortalezcan la protección animal en el país.

Con esta acción, Yeferson Cossio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la adopción responsable y reafirma su papel como una de las figuras públicas más activas en la defensa del bienestar animal en Colombia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱