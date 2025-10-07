Cada vez más viajeros optan por llevar a sus mascotas durante sus desplazamientos, una tendencia en crecimiento que ha llevado a reforzar las normas y recomendaciones para su transporte seguro. Foto: Getty Images

Con el inicio de la semana de receso escolar en Colombia, la movilización de pasajeros se incrementa significativamente. De acuerdo con datos de la Aeronáutica Civil, más de 176 mil viajeros se desplazarán por vía aérea en todo el país: 113.942 en vuelos nacionales y 62.188 en internacionales. Por eso, las autoridades hicieron un llamado a quienes viajan con animales de compañía para que se preparen con anticipación y cumplan con los requisitos necesarios.

Viajar con mascotas se ha convertido en una tendencia creciente en los últimos años. Cada vez más viajeros prefieren llevar a sus animales de compañía consigo durante sus vacaciones, ya que los consideran un miembro más de la familia. Esta nueva forma de viajar ha llevado a las aerolíneas y a las autoridades aeroportuarias a reforzar los protocolos y adaptar sus servicios para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales durante los trayectos.

Requisitos para volar con mascotas según la Aerocivil

Según las autoridades, para vuelos nacionales se debe:

Verificar con la aerolínea las condiciones específicas para el transporte de mascotas en cabina o en bodega.

Cumplir con los requerimientos del huacal (transportín), que debe permitir el movimiento del animal y garantizar su comodidad.

Tener en cuenta si la raza del animal se encuentra dentro de las restricciones de la aerolínea.

Hacer la reserva con antelación y conocer los costos adicionales por el transporte del animal.

Para vuelos internacionales, los requisitos son más exigentes:

Carné o certificado de vacunación, emitido y firmado por un médico veterinario.

Certificado de salud expedido por un profesional veterinario, que avale las condiciones físicas del animal para viajar.

Inspección obligatoria por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el aeropuerto de origen.

Además, se recomienda a los viajeros internacionales llegar con suficiente tiempo al aeropuerto para cumplir con todos los controles sanitarios y de documentación requeridos.

En esta temporada de receso, en la que muchas familias aprovechan para tomar vacaciones, es fundamental tener en cuenta que las mascotas no son equipaje. Son seres sintientes que requieren atención, preparación y condiciones adecuadas para viajar de manera segura y sin estrés.

Desde la Aeronáutica Civil hicieron un llamado a la conciencia y responsabilidad de los tutores: informarse, planear con tiempo y cumplir con las normas no solo garantiza una experiencia de viaje tranquila, sino que protege la integridad física y emocional de los animales.

Asimismo, las autoridades invitaron a los pasajeros a evitar situaciones de última hora y a consultar directamente con sus aerolíneas cualquier requerimiento adicional, especialmente si se trata de razas braquicéfalas o animales con condiciones especiales de salud.

