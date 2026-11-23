A pesar de su difícil inicio, los rescatistas destacan que se trata de una felina tierna, afectuosa y receptiva a las muestras de cariño. Actualmente, la organización busca a una familia dispuesta a brindarle…

La fundación Por amor a Rocky compartió el caso de Alaska, una gatita de cinco meses que busca una oportunidad para integrarse a un hogar definitivo. Su historia comenzó en medio de una situación de abandono en Santa Marta, donde fue hallada en estado de vulnerabilidad junto a su madre y sus hermanos durante una jornada de esterilización.

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A pesar de su difícil inicio, los rescatistas destacan que se trata de una felina tierna, afectuosa y receptiva a las muestras de cariño. Actualmente, la organización busca a una familia dispuesta a brindarle un entorno seguro, acompañarla en su etapa de crecimiento y fortalecer su confianza a través del juego y los cuidados diarios.

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Debido a su corta edad, Alaska aún no cumple con el requisito para ser sometida a una cirugía de esterilización. Por esta razón, el proceso se dividirá en dos etapas: inicialmente, la gatita llegará a su nueva vivienda bajo la modalidad de hogar de paso y, una vez se realice la intervención quirúrgica correspondiente, se formalizará su adopción.

Si usted está interesado en brindarle una segunda oportunidad a Alaska y asumir el compromiso de su cuidado, puede iniciar el proceso descargando el formulario de postulación a través de la cuenta oficial de Instagram de la organización: @rockyadopcion.

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