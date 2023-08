Animalistas piden justicia por gata que murió luego de ser atropellada en Bogotá

La gata tenía cuatro fracturas y estuvo en estado crítico durante días. Foto: Adopciones Pelos y Manchas

En La Red Zoocial hemos informado sobre el caso de una gata callejera que murió luego de ser atropellada en Bogotá. El hecho ocurrió el pasado 17 de mayo en el conjunto residencial Parques de Primavera, alrededor de las 6 de la mañana, cuando un carro visitante atropelló a la felina que rondaba por el sector.

“La gata estaba durmiendo en la llanta del carro. Cuando el visitante movió el carro, la arrolló. El señor dijo que no tenía tiempo y se fue”, comentó a La Red Zoocial Adriana Milena Montefrío, activista y proteccionista de los animales que vive en el conjunto en donde ocurrió el hecho.

La gata tenía cuatro fracturas y estuvo en estado crítico durante días. “Esta gata no tiene dueño y es de la calle, por lo que toca ayudarla. Nos cobraban 2.500.000 por la cirugía en el hospital. Nos toca abonar un millón de pesos”, comentó Montefrío, días antes del fallecimiento.

Miembros del hogar de paso Adopciones Pelos y Manchas se comunicaron con esta redacción para solicitar ayuda económica y poder salvar la vida de la gata. No obstante, el 21 de mayo, Montefrío informó que la felina falleció debido a la gravedad de las heridas. “El dinero que recogimos se utilizará para la funeraria y pagar el saldo”, afirmó la proteccionista.

Tras tres meses de este suceso, la fundación de animales aseguró que, aunque denunciaron el caso como maltrato animal, las autoridades no dieron respuesta positiva. “Acudimos a las autoridades como la Fiscalía y el Instituto de Protección animal. No se imaginan la respuesta: ‘la demanda no va a prosperar porque no se puede demostrar maltrato´, ´Fue un accidente no había dolo´. ¡Increíble, qué tristeza tan grande y decepción, extinguieron una vida y no les importó!”, aseguraron desde las redes sociales de Adopciones Pelos y Manchas.

El grupo de animalistas de Bogotá sigue solicitando justicia por la gatita y piden a las autoridades que hagan la respectiva investigación.

