Aria Vega convulsionaba hasta 22 veces al día, pero hoy espera una familia que la ame

El inicio de la vida de Aria estuvo marcado por el sufrimiento. Fue hallada en sola en las calles de Santa Marta con una grave lesión en una de sus patas. Además,…

La Fundación Por Amor a Rocky dio a conocer la historia de Aria Vega, una cachorra de cuatro meses que hoy busca una familia responsable que la acoja y le brinde el cuidado que requiere para su desarrollo. Su caso refleja la realidad de miles de animales en situación de vulnerabilidad en el país, pero también demuestra la capacidad de recuperación que surge tras un rescate oportuno.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El inicio de la vida de Aria estuvo marcado por el sufrimiento. Fue hallada en sola en las calles de Santa Marta con una grave lesión en una de sus patas. Además, enfrentó episodios severos de salud debido a bajones drásticos en sus niveles de azúcar, los cuales le provocaron hasta 22 convulsiones en un solo día. Gracias a la intervención veterinaria y a los cuidados de la fundación, la cachorra superó la etapa crítica y se encuentra plenamente recuperada.

Publicidad

Actualmente, Aria Vega está lista para iniciar su proceso de adopción. Aún no cuenta con la edad requerida para ser esterilizada; por esta razón, la fundación dispuso que sea entregada bajo la figura de hogar de paso con compromiso de adopción hasta que sea posible formalizar el procedimiento definitivo.

Acciones que transforman vidas

Desde la fundación recuerdan a la ciudadanía la importancia de optar por la adopción responsable. Darle la oportunidad a un animal rescatado no solo le transforma la vida a la mascota, sino que permite liberar cupos y recursos para atender a otros animales en situación de riesgo o abandono.

Así mismo, las organizaciones de protección animal hacen un llamado constante a la comunidad para que comparta este tipo de publicaciones e historias en redes sociales. La visibilización es una herramienta fundamental: entre más personas conozcan el caso de Aria Vega, mayores serán las posibilidades de encontrar un hogar idóneo donde pueda crecer protegida y amada.

Si usted desea postularse para adoptar a Aria Vega y brindarle la estabilidad que necesita, puede descargar el formulario de solicitud en la cuenta oficial de Instagram @rockyadopcion.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱