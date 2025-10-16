Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

Así fue el primer momento en el que un gato callejero confió en su rescatista

Desde que Cheese apareció en el jardín de la mujer, ella comenzó a alimentarlo y a ganarse su confianza poco a poco.

16 de octubre de 2025 - 08:25 p. m.
En publicaciones posteriores, se le puede ver permitiendo las primeras caricias.
Foto: @mystraycheese/TikTok
Después de más de un mes de paciencia y dedicación, una mujer en Corea del Sur logró ganarse la confianza de un gato al cual rescató. El emotivo momento, capturado en video y compartido en TikTok por la usuaria @mystraycheese, conmovió a cientos de miles de personas en redes sociales.

El felino, un gato naranja llamado Cheese, vivía en las calles antes de ser acogido por su nueva dueña. Corea del Sur tiene una larga historia de percepciones negativas hacia los gatos, que durante años fueron considerados presagios de mala suerte o animales problemáticos. Sin embargo, la situación ha comenzado a cambiar gracias a programas gubernamentales de captura, esterilización y liberación, así como a leyes más estrictas contra la crueldad animal.

Desde que Cheese apareció en el jardín de la mujer, ella comenzó a alimentarlo y a ganarse su confianza poco a poco. Según explicó a Newsweek, aunque el gato era muy cauteloso, también mostraba curiosidad, por lo que estaba convencida de que era “solo cuestión de tiempo” para que se acercara.

Ese momento finalmente llegó el ocho de octubre, cuando el animal decidió subirse a su cama por primera vez. En el video, que ya supera las 436,000 visualizaciones, se observa cómo el gato mantiene la distancia durante varios minutos antes de relajarse. Tras 18 minutos, Cheese se “derrítió” y se durmió junto a su dueña y su perro durante casi media hora.

“Me sorprendió que viniera a mi cama y se acostara. Pensé que solo observaría un poco y se iría, pero analizó durante varios minutos, y yo no me moví ni hablé”, relató la rescatista.

A partir de ese día, el comportamiento del gato cambió notablemente. En publicaciones posteriores, se le puede ver permitiendo las primeras caricias, acompañando a su dueña mientras prepara su comida y siguiéndola por toda la casa.

Los usuarios de TikTok elogiaron la valentía del gato y la ternura del perro que convive con él. “Tan valiente, porque lo que quería era consuelo”, escribió un internauta. Otro comentó: “Estas criaturas inocentes solo quieren amarnos y confiar en nosotros. Es hermoso ver esto”.

La historia de Cheese se ha convertido en un símbolo de paciencia, empatía y segundas oportunidades, recordando que con tiempo y comprensión, incluso los corazones más temerosos pueden aprender a confiar de nuevo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

