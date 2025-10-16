Gracias a la IA perrita ciega se reúne con su familia tras 33 días perdida

Escucha este artículo
Una perrita ciega de 12 años llamada Sandy logró reunirse con su familia en San Antonio, Texas, después de pasar 33 días desaparecida, gracias al uso de una herramienta basada en inteligencia artificial.
El incidente ocurrió a principios de junio, cuando una fuerte tormenta eléctrica asustó a Sandy, provocando que huyera de su hogar en medio del mal tiempo. Su dueña, Juliette González, emprendió una búsqueda exhaustiva, recorriendo su vecindario y visitando refugios locales sin obtener resultados.
Desesperada por encontrar a su mascota, González recurrió a Love Lost, una base de datos nacional y gratuita para mascotas perdidas que emplea IA para comparar fotografías de animales desaparecidos con imágenes de refugios de todo el país.
El 4 de julio, la plataforma notificó a González una posible coincidencia con un perro registrado en el refugio Footbridge Foundation. Al revisar la fotografía, la mujer confirmó con emoción que se trataba de Sandy, quien había perdido peso, pero se encontraba a salvo.
Tras contactar al refugio, González logró reencontrarse con su perrita después de más de un mes separadas. “Estaba tan feliz, movía la cola sin parar”, expresó la dueña, aliviada por tener de vuelta a su compañera.
Love Lost, iniciativa de la organización sin fines de lucro Petco Love, utiliza tecnología impulsada por inteligencia artificial para reunir a animales perdidos con sus familias. Además de comparar fotografías, la plataforma recopila información de publicaciones sobre mascotas extraviadas en redes sociales y aplicaciones comunitarias como Nextdoor y Ring.
Según Abbie Moore, directora de operaciones de Petco Love, más de 140.000 mascotas han sido reunidas con sus dueños gracias a esta herramienta. “Las mascotas hacen que nuestras familias estén completas. Love Lost ayuda a mantenerlas unidas”, afirmó.
La organización anunció que en otoño lanzará una nueva función llamada “Search Party”, que permitirá coordinar búsquedas comunitarias de forma más eficiente, facilitando la impresión de volantes, la difusión en redes y la organización de grupos de ayuda.
El caso de Sandy demuestra cómo la combinación entre la empatía humana y la inteligencia artificial puede transformar historias de pérdida en finales felices.
