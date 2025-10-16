¿Saca a su perro sin correa? Además de ser peligroso, podría recibir una multa

La tenencia responsable implica cumplir con las normas, educar adecuadamente a las mascotas y garantizar condiciones seguras para todos en los espacios públicos. Foto: Freepik

El veterinario y creador de contenido Camilo López, conocido en redes como @camiloveterinario, publicó recientemente un video en el que advierte sobre los riesgos de pasear perros sin correa. En el clip, López hace un llamado a la responsabilidad de los tutores y recuerda que ningún perro, por más “juicioso” que parezca, está exento de actuar por instinto. Según explica, basta un segundo de distracción para que el animal salga corriendo, se pierda, sufra un accidente o incluso ataque a alguien.

La advertencia no solo apunta a la seguridad del animal y de quienes lo rodean, sino también a las implicaciones legales que puede tener esta práctica. En Colombia, sacar a un perro sin correa puede acarrear sanciones económicas. De acuerdo con el Código Nacional de Policía y Convivencia, dejar circular mascotas sin las medidas de seguridad adecuadas puede ser sancionado con multas tipo 2 o tipo 3, que equivalen aproximadamente a entre $261.000 y $522.000 pesos colombianos, dependiendo del caso y del salario mínimo vigente.

Si además el perro pertenece a una raza considerada potencialmente peligrosa, la ley exige el uso de bozal, correa y registro especial. En estos casos, la sanción puede ser más severa e incluso conllevar la retención del animal. Las autoridades locales también pueden imponer normas adicionales sobre el uso de correa en parques, zonas comunes y espacios públicos.

Expertos en comportamiento animal y organismos de protección coinciden en que la correa no es una limitación, sino una herramienta de seguridad. Permite prevenir accidentes de tránsito, peleas entre animales y situaciones de estrés o miedo que pueden desencadenar agresividad.

En su mensaje, López insiste en que la “tenencia responsable” implica mucho más que alimentar o vacunar al perro: requiere control, empatía y respeto por la comunidad. Su publicación, que ha generado miles de reacciones en redes sociales, busca concientizar a los dueños sobre la importancia de no confiar ciegamente en el comportamiento del animal, sino en las medidas que garantizan su bienestar y el de los demás.

