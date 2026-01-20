Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

Así fue la primera noche de Jackson, un gatito rescatado, en su nuevo hogar

El caso generó numerosos comentarios, en los que otros usuarios compartieron experiencias similares de adopción.

20 de enero de 2026 - 09:30 p. m.
La organización recomienda ofrecerles tiempo y espacio suficientes para adaptarse, especialmente durante las primeras horas, que pueden influir en lo cómodos que se sientan.
Foto: r/cats
Una tierna imagen de un gato atigrado durmiendo plácidamente en un sofá se volvió viral en redes sociales, captando la atención de miles de usuarios. El felino, rescatado recientemente de un refugio y ahora llamado Jackson, fue adoptado con apenas 10 meses de edad y sorprendió al adaptarse de inmediato a su nuevo hogar.

La fotografía y la historia fueron compartidas el 14 de enero en Reddit bajo el título “Recogí a Jack del refugio y de inmediato se sintió como en casa”, publicación que superó los 69.000 votos positivos. Según relató su dueño, Jackson mostró desde el primer momento una actitud confiada y afectuosa, comportándose incluso de forma similar a un perro, al saltar frente a la puerta como si esperara salir a pasear.

El caso generó numerosos comentarios, en los que otros usuarios compartieron experiencias similares de adopción y destacaron la rápida conexión que algunos animales establecen con sus nuevos cuidadores.

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA), durante 2024 ingresaron a refugios y organizaciones de rescate alrededor de 5,8 millones de perros y gatos en Estados Unidos, una cifra que refleja la constante necesidad de hogares adoptivos.

No obstante, especialistas advierten que no todos los gatos se adaptan con la misma rapidez. La organización británica Cats Protection señala que el proceso de adaptación puede resultar estresante y que algunos felinos requieren varias semanas para sentirse seguros. Por ello, recomienda ofrecer un espacio tranquilo, tiempo suficiente y los elementos básicos necesarios para facilitar la transición.

En el caso de Jackson, su rápida adaptación parece confirmar que ha encontrado un entorno seguro y estable. Su imagen de descanso relajado no solo enterneció a los usuarios, sino que también volvió a poner en foco la importancia de la adopción responsable de animales rescatados.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

