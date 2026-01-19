Así luce hoy Anastasia, la perrita que fue decolorada para ser vendida como golden retriever

Anastasia conserva algunas secuelas en la piel del abdomen. No obstante, tiene una buena calidad de vida y se encuentra estable, activa y muy querida. Foto: @adoptaunangelmascota

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El caso de Anastasia, la cachorra que fue decolorada con peróxido para hacerla pasar por una golden retriever, tuvo un desenlace feliz. Tras más de medio año de su rescate, hoy la perrita muestra una recuperación significativa y deja ver, por primera vez, su pelaje natural, lejos del tinte que le causó graves daños en la piel y los ojos.

Anastasia fue rescatada en julio de 2025 en Ciudad de México cuando apenas tenía tres meses de edad. Aunque es una mezcla de golden retriever, su pelaje no era dorado, lo que llevó a que personas sin escrúpulos le aplicaran químicos para alterar su apariencia. El procedimiento le provocó quemaduras severas, lesiones oculares y un cuadro clínico que comprometió seriamente su vida. El caso generó indignación y abrió nuevamente el debate sobre la compraventa de perros y el maltrato asociado a la moda de ciertas razas.

Tras conocer su historia, la fundación Adopta Un Ángel (@adoptaunangelmascota) asumió su atención veterinaria y su proceso de recuperación. Desde entonces, Anastasia ha pasado por un tratamiento largo y cuidadoso, enfocado en sanar su piel y estabilizar su estado general. Según informó la organización, aunque su evolución ha sido positiva, aún presenta secuelas que requieren atención especial y seguimiento permanente.

La actualización más reciente sobre su estado de salud fue compartida el pasado 18 de enero de 2026 donde la fundación que participó en su rescate celebró un hito clave en su recuperación: Anastasia finalmente perdió por completo el tinte químico y dejó ver su pelaje negro. “Por fin tiro todo el tinte, después de medio año de largo tratamiento conocemos a la verdadera princesa”, escribió la organización en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con lo divulgado por la organización y por la usuaria @alessandra_daf, quien ha documentado parte del proceso, Anastasia conserva algunas secuelas en la piel del abdomen, por lo que requerirá tratamiento de por vida. No obstante, aseguran que tiene una buena calidad de vida, ya fue esterilizada y se encuentra estable, activa y muy querida.

El caso de Anastasia deja claro una vez más que el valor de un perro no está en su raza ni en el color de su pelaje. Criollos, mestizos o de raza, todos merecen respeto, cuidados y un hogar donde no sean tratados como mercancía.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱