Perro mayor pasó dos años en un refugio, pero un paseo le devolvió la esperanza

Su nueva dueña comparte su proceso de adaptación y bienestar en redes sociales, con el objetivo de concientizar sobre la adopción de perros rescatados. Foto: @bob.the.senior.sh

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bob, un perro senior que pasó más de dos años en un refugio de animales en Portugal, logró cambiar por completo su destino gracias a un simple paseo que derivó en una adopción inesperada. Su historia se ha convertido en un ejemplo del valor de dar una oportunidad a los perros mayores que esperan un hogar.

El animal llegó al refugio tras la muerte de su dueño. Acostumbrado a una vida en familia, la adaptación al entorno del refugio resultó difícil. Con el paso del tiempo desarrolló ansiedad por apego y su edad, junto con algunas secuelas físicas, redujo considerablemente sus posibilidades de adopción. Incluso perdió a su única compañera en el refugio cuando ella fue adoptada antes que él.

La situación cambió cuando Charlotte Simon, una turista alemana que se encontraba de vacaciones en la región y colaboraba como voluntaria, decidió sacarlo a pasear. Aunque al inicio Bob se mostró nervioso y alterado, su comportamiento cambió por completo al salir del refugio. Durante el paseo se mostró tranquilo, afectuoso y atento, evidenciando su necesidad de contacto humano.

Ese primer encuentro derivó en un fin de semana de acogida temporal en la casa donde se hospedaba Simon. Allí, Bob se adaptó con facilidad, mostró buen comportamiento y disfrutó de actividades como paseos por la playa. La experiencia fue decisiva y, pocos días después, Simon tomó la decisión de adoptarlo y llevarlo a Alemania.

Desde entonces, Bob disfruta de una vida tranquila, con paseos diarios, cuidados constantes y descanso prolongado. Su nueva dueña comparte su proceso de adaptación y bienestar en redes sociales, con el objetivo de concientizar sobre la adopción de perros rescatados, especialmente aquellos de edad avanzada.

La historia de Bob demuestra que, incluso después de largos periodos de espera, una oportunidad puede transformar por completo la vida de un animal y de quien decide adoptarlo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱