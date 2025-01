Así piden ayuda los gatos

Es normal que en ocasiones los gatos experimenten algún tipo de dolor o, simplemente, no se sientan cómodos con su entorno. Foto: Getty Images/iStockphoto - Gumpanat

Los gatos tienen la fama de ser animales independientes, autosuficientes y solitarios; sin embargo, esto no es del todo cierto. Aunque es verdad que ellos disfrutan y valoran su tiempo a solas, también necesitan de los cuidados, el amor y la atención de sus familiares humanos, especialmente, cuando no están pasando por un buen momento.

Para las personas a veces resulta muy difícil identificar cuando su gato no está bien. No obstante, ellos tienen su propio sistema de comunicación y realizan determinadas acciones para llamar la atención de sus tutores. Es normal que en ocasiones los mininos estén experimentando algún tipo de dolor o, simplemente, no se sientan cómodos con su entorno. Por esta razón, los cuidadores deben aprender a identificar las señales que dan sus mascotas cuando necesitan ayuda.

A continuación le contamos cómo piden ayuda los gatos:

Hacen sus necesidades por fuera del arenero

Aunque en la mayoría de casos las personas interpretan esta conducta como algo desagradable, e incluso como un acto de desobediencia por parte del gato, la realidad es que este comportamiento puede tener varias razones: enfermedad, estrés, condiciones inadecuadas de higiene, etc. Algunos gatos empiezan a hacer sus necesidades por fuera del arenero cuando se sienten amenazados por otros animales.

Se lamen de manera excesiva

Los gatos les encanta asearse y es normal que lo hagan la mitad del tiempo que pasan despiertos. No obstante, si no hacen nada más que lamerse, puede que sea porque sienten irritación o picor en la piel. Cuando un gato se acicala mucho y de manera inapropiada, puede ser un síntoma de ansiedad, estrés, aburrimiento o de algún problema de salud subyacente.

Piden más comida de la habitual

Según Amanda Caron, especialista en comportamiento felino, pedir comida es un comportamiento muy común de búsqueda de atención. “En esta conducta, la personalidad del peludo tiene un papel importante, por lo que algunos gatos están más motivados por la comida que otros”, comenta Caron.

Es buena idea acudir donde un especialista para descartar problemas de salud como hipertiroidismo y diabetes, ya que pueden aumentar el apetito de un gato y provocar cambios de comportamiento.

Además de estas formas de llamar la atención, los felinos también pueden comer o mordisquear objetos de la casa, emitir aullidos o alaridos, sentarse encima o cerca a usted, tirar cosas, mirarlo fijamente e, incluso, tener comportamientos agresivos. Todas estas cosas son formas desesperadas de pedir ayuda a sus humanos.

Si nota que estos comportamientos son repetitivos, lo mejor es llevar a la mascota a un médico veterinario para descartar cualquier tipo de padecimiento.

