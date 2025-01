“He llorado demasiado”: Meghan Markle despide a su perro Guy con emotivo mensaje

Guy fue adoptado por la duquesa en 2015. Foto: @meghan

Las mascotas son un miembro importante en todas las familias, incluso en la familia real británica. Meghan Markle, exactriz estadounidense y esposa del príncipe Enrique, duque de Sussex, compartió hace unas horas en su cuenta de Instagram un emotivo vídeo con el que anuncia el fallecimiento de su perro llamado Guy. Esta noticia ha conmovido el corazón de cientos de internautas.

Según contó la duquesa, Guy fue adoptado en 2015 en un centro de rescate canino ubicado en Canadá: “Había estado en un refugio de muerte en Kentucky y le dieron unos días de vida. Lo abracé y me enamoré”. Desde ese momento, el perro se volvió parte fundamental de su familia, acompañándola en todos los momentos importantes de su vida. “Él estaba conmigo en Suits, cuando me comprometí, (y luego me casé), cuando me convertí en madre, estuvo conmigo para todo: la tranquilidad, el caos, la calma, el consuelo”, expresó Markle en la publicación.

También contó que, antes de mudarse al Reino Unido, el perro sufrió un accidente que requirió meses de cirugías y cuidados intensivos. Aunque los médicos inicialmente dudaron de que volviera a caminar, la intervención del médico veterinario Noel Fitzpatrick hizo posible su recuperación. Una hazaña que la duquesa recordó con gratitud: “Siempre estaré agradecida con Noel y su equipo, y con nuestra comunidad: gracias por amarlo tanto”.

La duquesa explicó que el nombre Guy provenía de su pequeño tamaño y fragilidad, cualidades por las que en el refugio lo llamaban “the little guy” (“el pequeño chico”). Su dueña lo describió como “el mejor chico que cualquier chica podría haber pedido”.

En su despedida, Meghan ha expresado el profundo dolor que está sintiendo ante esta perdida. “He llorado tantas lágrimas que no puedo contarlas, del tipo que te hacen entrar a la ducha con la absurda esperanza de que el agua corriendo por tu rostro haga que dejes de sentirlas… pero están ahí. Y eso está bien también”.

Meghan cerró su mensaje con un emotivo agradecimiento a su amigo peludo que por años la acompañó: “Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de formas que nunca conocerás”.

